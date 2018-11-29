Kritik derbi iddaa'da TEK MAÇ! Beşiktaş'ın oranı düşüşteydi...
2 Aralık Pazar günü Spor Toto Süper Lig'de nefesler tutulacak, herkesin gözü 'Beşiktaş-Galatasaray' maçında olacak. TEK MAÇ olarak iddaa'da oynanabilen karşılaşma için enteresan oran dalgalanmaları yaşanıyor. İşte detaylar...
1,60 AÇILMIŞTI - 1,50'YE DÜŞTÜ - ŞU AN 1,55!
- Beşiktaş'ın galibiyeti ilk olarak 1,60 açıklandı. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova deplasmanındaki kötü oyunu sonrası 1,50'ye geriledi ama an itibariyle yeniden 1,55'e çıkarılmış durumda...
2004-2005 SEZONUNDAN BERİ İLK KEZ!
- iddaa, 2004-2005 sezonuyla birlikte Süper Lig maçlarına oynanmaya başladı.
- Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu maçlarda daha önce hiç bu kadar düşük oran görmemiştik. En az 1,65'e kadar yer aldı, ilk kez 1,50 seviyelerine indik.
OPTA'YA GÖRE G.SARAY PENALTIYA YATKIN!
- Beşiktaş bu sezon ligde en fazla kafa golü atan takım (9) ancak Galatasaray henüz kalesinde kafa golü görmeyen tek ekip konumunda.
- 'Beşiktaş-Galatasaray' eşleşmesinde atılan son 12 lig golünün 6'sı duran toplardan gelirken, bu 6 golün 5'i Beşiktaşlı oyuncular tarafından atıldı.
- Ricardo Quaresma bu sezon Süper Lig'de 11 maçta 10 gole katkı yaptı (iki gol, sekiz asist). Quaresma'nın Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a karşı üç asisti bulunuyor.
- Galatasaray bu sezon Süper Lig'de penaltılardan en fazla gol yiyen takım (5). Sarı kırmızılıların ligde kalesinde gördüğü son 10 golün yarısı penaltılardan geldi.
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