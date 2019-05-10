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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
10.05.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Kratochvil ve Abraham Denizli'ye geliyor

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Kratochvil ve Abraham Denizli'ye geliyor

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde küme düşmesi daha önce kesinleşen Kardemir Karabükspor'u yendiği takdirde bitime 1 hafta kala 9 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e dönüşünü resmen ilan edecek Abalı Denizlispor'u efsane futbolcuları da yalnız bırakmayacak. 

Taraftarların organizasyonuyla yeşil-siyahlıların son Süper Lig'de yer aldığı dönemin efsane ikilisi Roman Kratochvil ve Tomas Abraham, pazar günü Karabükspor maçında olacak. Slovak futbolcu Kratochvil, Denizli'de 2002-2009 yılları arasında 7 sezon Süper Lig'de forma giydi.

Çek futbolcu Abraham da 2004-2009 yılları arasında 5 sezon Kratochvil'le birlikte yeşil-siyahlılarda top koşturdu. Futbolu bırakan ikili, tribünde Denizlispor'un yanında olacak.

Denizlispor, Süper Lig demeye hazırlanıyor
Denizlispor, "Süper Lig" demeye hazırlanıyor

Denizlispor'da Atatürk Stadı'nda pazar günü saat 16.30'da oynanacak tarihi maç öncesi hafta içinde satışa çıkan tüm biletler biterken, şehir yeşil-siyah bayraklarla süslendi. Son iç saha maçında maraton tribün biletlerinin 15 TL'den 25 TL'ye yükseltilmesine tepki gösteren taraftar grubunun Karabük randevusunun ilk 20 dakikasında tezahürat yapmayıp ardından takıma destek verecekleri öğrenildi.

Galibiyet halinde son haftaya bırakmadan Süper Lig'e çıkışını ilan edecek Denizlispor, 5 puan gerisindeki Hatayspor aynı saatte başlayacak maçta evinde Giresunspor'u yenemezse de Karabük karşısında alacağı skora bakmaksızın zafer turu atacak. Denizli, Süper Lig'e çıktığı takdirde yıl boyunca 100 milyon TL civarı gelir elde edecek.

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Kratochvil ve Abraham Denizliye geliyor

 

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