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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
10.05.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Denizlispor, "Süper Lig" demeye hazırlanıyor

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Denizlispor, "Süper Lig" demeye hazırlanıyor

En son 2009-2010'da Süper Lig'de mücadele eden Spor Toto 1. Lig temsilcisi Abalı Denizlispor, bu hafta konuk edeceği Kardemir Karabükspor'u mağlup etmesi halinde bitime 1 hafta kala tekrar Süper Lig'e dönecek.

Bu sezon 34. kez mücadele ettiği 1. Lig'e teknik direktör Osman Özköylü ile başlayan daha sonra takımın başına Yücel İldiz'i getiren Abalı Denizlispor, son 2 haftaya lider Gençlerbirliği'nin 1 puan gerisinde, üçüncü durumdaki Hatayspor'un ise 5 puan önünde 66 puanla 2. sırada girdi.

Bu hafta 12 Mayıs Pazar günü ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'u konuk edecek Abalı Denizlispor, müsabakadan galip ayrıldığı takdirde son hafta öncesinde adını Süper Lig'e yazdıracak.

Abalı Denizlispor müsabakayı kazanamasa bile Giresunspor'u konuk edecek Hatayspor'un puan kaybında bile Süper Lig'e yükselecek.

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13. haftadan beri ilk 2 içinde

Ligin 8. haftasında lider Gençlerbirliği'nin 11 puan gerisine düşmesine rağmen 13. haftada 2. sıraya kadar yükselen ve puan farkını 3'e indiren Denizlispor, ligde 19. haftada liderlik koltuğunu devraldı.

Bu sezon 13. haftadan itibaren ilk 2 içinde kendisine yer bulan yeşil-siyahlı ekip toplam 10 haftayı birinci sırada tamamladı.

Denizlispor, sezon içinde Altınordu ile 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Denizlispor, Süper Lig demeye hazırlanıyor

4. kez Süper Lig eşiğinde

Daha önce 1982-1983'te Halil Güngördü, 1993-1994'te Ömer Kaner ve 1998-1999'da Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig'e çıkan Abalı Denizlispor, 4. kez Süper Lig vizesi için gün sayıyor.

Süper Lig'de 19 sezon geçiren yeşil-siyahlı ekip 2002-2003'te Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil etti.

Yücel İldiz 4. kez "Süper Lig" diyecek

2000-2001'de Malatyaspor'u, 2009-2010 ve 2015-2016'da Kardemir Karabükspor'u Süper Lig'e taşıyan Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, ligden düşmesi kesinleşen ve 2 kez Süper Lig'e taşıdığı Kardemir Karabükspor karşısında galibiyet arayacak.

Kardemir Karabükspor karşısında alınacak galibiyeyle teknik direktörlük kariyerinde 4. kez Süper Lig coşkusu yaşayacak tecrübeli teknik adam daha önce dörder kez takımlarını Süper Lig'e taşıyan Kadri Aytaç ve Yılmaz Vural'ın başarısına ortak olacak.

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