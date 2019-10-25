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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.10.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Konyaspor'un altyapı tesisi, Avrupa standartlarında!

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Konyaspor'un altyapı tesisi, Avrupa standartlarında!

Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'un Avrupa standartlarındaki altyapı tesisi, hem A takımına oyuncu kazandırıyor hem de milli takıma sporcu gönderiyor.

Sezon başında Karatay Belediyesi ve Konyaspor yönetimince yenilenen Tatlıcak Tesisleri'nde 3 çim saha, modern fitness salonu, havuz ve her bir sporcu için ayrı odalar bulunuyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konyaspor'un Konya'nın bir markası olduğunu ve belediye olarak her zaman destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Yeşil-beyazlı ekibin bu sene sezona iyi bir başlangıç yaptığını ifade eden Kılca, geçen haftaki BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında talihsiz bir şekilde yenildiklerini belirterek, başarılı bir sezon geçireceklerinden emin olduğunu kaydetti.

Konyaspor'un başarısında taraftarın gücünden bahseden Kılca, dünya standartlarında bir stata sahip oldukları için de şanslı olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de örneğine az rastlanılan ancak büyük kulüplerdeki altyapı tesisini Konyaspor'umuza tahsis ettik. Tesislerimiz beş yıldızlı otel ayarında. İnşallah bu tesislerden Konyaspor ve milli takımlarımıza çok önemli oyuncular yetişecektir. Çünkü burada çocuklarımız için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmamıştır. Tabi çocuklarımız da çalışmalarıyla bunun karşılığını şimdiden vermeye başladı. Tesislerimizden şimdiye kadar hem milli takıma hem de Konyaspor A Takımı'na birçok sporcu seçildi. Türkiye'de hiçbir kulübün böyle bir altyapı tesisine sahip olmadığını iddia ediyorum. Türkiye'nin en modern altyapı tesisi şu anda Konyaspor'umuza aittir."

Tesisleri sezon başında yenilediklerini ifade eden Kılca, futbolcuların dinleneceği kamelya ve yeşil alanları da çoğalttıklarını dile getirdi.

Fenerbahçe ile Konyaspor 37. kez rakip
Fenerbahçe ile Konyaspor 37. kez rakip

- Aksoy: "Altyapıya çok önem veriyoruz"

İttifak Holding Konyaspor'un kulüp ikinci başkanı Selçuk Aksoy ise tesislerde Konyaspor'un geleceğinin yetiştiğini belirterek, "Biz de bunun bilincinde olarak bu tesisleri her anlamda üst seviyelere taşıyarak hem çocukların gelecekle alakalı umutlarını yükseltmek hem de sporcu ve insani kişiliklerine katkı sağlamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Altyapının uzun soluklu bir iş olduğuna dikkati çeken Aksoy, "İnşallah buradan çıkacak sporcularla Konyaspor'umuz gelecekteki başarılarını daha da ileri seviyelere taşıyacaktır. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman da altyapıya çok önem veriyor. Bu bizi biraz daha kamçıladı. Başkanımız Hilmi Kulluk ve yönetici arkadaşlarımızla buraya büyük mesailer harcayarak Konyaspor'un geleceğini hazırlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ümit ediyoruz ki bunların meyvesini ileride Konyaspor olarak alacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Tesislerde yetişen sporcuların A takımına seçilme oranlarının diğer takımlara göre daha yüksek olduğunu savunan Aksoy, "Şu anda A takımda oynayan oyuncularımızdan bazıları da altyapıdan yetişme. Tesislerdeki diğer oyuncularda bunların sonuçlarını gördükçe çalışmalarını daha şevkli ve olumlu bir şekilde ilerletiyor. Biz çok umutluyuz." dedi. 

Konyasporun altyapı tesisi, Avrupa standartlarında

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