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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
30.11.2018 - 22:01, Son Güncelleme:

Konyaspor'da 'Kocaman' yükseliş

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Konyaspor'da 'Kocaman' yükseliş

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Atiker Konyaspor, evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Konyaspor 2-0 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini 52. dakikada Adis Jahovic ve 67. dakikada Jens Jonsson kaydetti. Aykut Kocaman'ın gelişiyle form grafiği yükselen Konya ekibi, Galatasaray'a deplasmanda yenilmezken, evinde de 3 puanın sahibi olarak 21 puana yükseldi. Alanyaspor ise 15 puanda kaldı. Konyaspor ligde bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Halil Umut Meler , İbrahim Çağlar Uyarcan , Cevdet Kömürcüoğlu

ATİKER KONYASPOR: Serkan - Skubic , Diagne , Uğur Demirok , Ferhat Öztorun , Jonsson , Jevtovic (Dk. 56 Volkan Fındıklı ), Ömer Ali Şahiner (Dk. 72 Fofana ), Traore , Milosevic (Dk. 83 Yatabare ), Jahovic

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar - Baiano , Merih Demiral , Tzavellas , Nsakala , Sackey (Dk. 66 Welinton ), Efecan Karaca (Dk. 46 Junior Fernandes ), Maniatis (Dk. 83 Villafanez ), Ceyhun Gülselam , Djalma Campos , Cisse

GOLLER: Dk. 52 Jahovic, Dk. 67 Jonsson (Atiker Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 61 Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Diagne, Jahovic, Skubic (Atiker Konyaspor) - Ceyhun Gülselam, Sackey (Aytemiz Alanyaspor)

 MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada hızlı gelişen Atiker Konyaspor atağında, Jahovic'in indirdiği topla ceza sahası dışında topla buluşan Milosevic'in sert şutunda meşin yuvarlak defansa çarpıp az farkla kornere çıktı.

5'inci dakikada sağ kanattan Traore'nin kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.

16'ncı dakikada Nsakala'nın sol kanattan çektiği şutu kaleci Serkan güçlükle kornere çeldi.

30'uncu dakikada Efecan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Maniatis'in bekletmeden vuruşunda top az farkla yanda auta çıktı.

32'nci dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasında altıpas üzerinde topla buluşan Jahovic'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

48'inci dakikada Jevtovic, ceza sahası içerisinde Sackey'in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Halil Umut Meler, pozisyonu 'VAR' sisteminde inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

52'nci dakikada penaltı atışını kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

55'inci dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Jahovic'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

61'inci dakikada Jahovic'i düşüren Merih Demiral, direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

67'nci dakikada orta sahada rakibinden topu kalan Jonsson yaklaşık 45 metre topu sürerek kaleci Haydar ile karşı karşıya kaldı. Jonsson'un yerden sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

69'uncu dakikada Junior Fernandes'in ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Serkan iki hamlede topun sahibi oldu.

84'üncü dikakada Junior Fernandes'in ceza sahası dışından sert şutu kaleci Serkan'da kaldı.

90+2'nci dakikada Fofana'nın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare'nin bekletmeden şutunda top, üst direğe çarpıp auta çıktı.
Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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