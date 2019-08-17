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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
17.08.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Konyaspor, Ugandalı kanat oyuncusu Farouk Miya'nın peşinde!

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Konyaspor, Ugandalı kanat oyuncusu Farouk Miya'nın peşinde!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Ugandalı genç futbolcu Farouk Miya'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk maçında yarın sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Konyaspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Yönetimin hedefinde ise 21 yaşındaki Ugandalı kanat oyuncu Farouk Miya'nın olduğu öğrenildi. Hırvatistan ekiplerinden HNK Gorica forması giyen genç futbolcu ile ilgilendiklerini belirten Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, "Farouk Miya'yı kadromuza katmak istiyoruz. Genç ve geleceği olan bir futbolcu. Uzun süredir de görüşmeler devam ediyor. Biz teklifimizi sunduk. Anlaşma noktasına kadar geldik. Transfer olursa Farouk Miya'yı bonservisi ile birlikte kadromuza katacağız. Temaslarımız sürüyor" dedi. Öten, alternatif oyuncularla da görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabilen Farouk Miya, daha önce Belçika'nın Standard Liege ekibinde de forma giydi. Uganda Milli Takım formasını da 30 kez giyen Miya, 11 gol atma başarısı gösterdi.

ANKARAGÜCÜ MAÇININ PAROLASI GALİBİYET

Yeni sezonun ilk maçında yarın karşılaşacakları MKE Ankaragücü maçını kazanmak istediklerini ifade eden Güven Öten, "Öncelikle yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum. İlk maçlar her zaman zor olmuştur. Ancak biz ilk maçımızı kendi sahamızda ve taraftarımızın önünde oynayacağız. Tabii ki hedefimiz ve parolamız mutlak galibiyet. İlk maçlar takımların birbirini tanıdığı, eksikliklerini gördüğü maçlardır. Bu maçlarda her türlü sonuç da çıkabilir. Ancak biz takımımıza, oyuncularımıza ve taraftarlarımıza güveniyoruz. İlk maçı sahamızda kazanarak lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Konyaspor, Ugandalı kanat oyuncusu Farouk Miyanın peşinde

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