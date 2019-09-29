Konyaspor - Kayserispor: 2-1
Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, evinde Kayserispor'u konuk etti... Mücadeleyi Konyaspor, son dakika penaltı golüyle 2-1 kazandı. Kayserispor'da sinirlerine hakim olamayan Mensah ve Pedro Henrique kırmızı kart gördü.
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Bahtiyar Birinci
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan (Dk. 77 Hadziahmetovic), Alper Uludağ (Dk. 80 Mücahit Can Akçay), Anicic, Skubic, Shengelia, Milosevic, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Bajic (Dk. 46 Miya)
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Abdennour (Dk. 63 Ziya Alkurt), Poulain, Yasir Subaşı (Dk. 73 Atila Turan), Rienstra, Mensah, Pedro Hengrique, Umut Bulut, Bilal Başacıkoğlu, Adebayor (Dk. 46 Djedje)
Goller: Dk. 9 Shengelia (Kendi kalesine) (İstikbal Mobilya Kayserispor), 45+1 Milosevic, Dk. 90+6 Jevtovic (penaltıdan) (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Bilal Başacıkoğlu, Dk. 88 Miguel Lopes, 90+2 Lung (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 41 Alper Uludağ, Dk. 72 Anicic, 90+3 Skubic, 90 5 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 90+7 Pedro Henrique, Mensah (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Maçtan önemli anlar
9. dakikada konuk ekip öne geçti. Pedro Henrique'nin sol kanattan ceza sahası içine ortasında, Shengelia'nın ters vuruşunda top ağlara gitti: 0-1
26. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içiresinde topla buluşan Skubic'in gelişini vuruşunda kaleci Lung topu köşeden çıkardı. Pozisyonun devamında dönen topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner'in sert şutu direkten auta gitti.
29. dakikada Shengelia'nın uzaktan sert şutunu kaleci Lung güçlükle çıkardı.
45+1. dakikada ev sahibi ekip eşitliği sağladı. Jevtovic ile duvar pasında ceza sahasında topla bulaşan Skuvic, topu Milosevic'e gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
61. dakikada Shengelia'nın sol kanattan sert şutunda top kaleci Lung'da kaldı.
65. dakikada defanstan topu çalan Milosevic, ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı Miya ile buluşturdu. Bu oyuncunun sert şutunda top kornere gitti.
67. dakikada Mensah'ın ara pasına hareketlenen Umut Bulut'un ceza sahası içerisinden vuruşunda top kornere çıktı.
84. dakikada Mensah'ın ceza sahası içerisine ortasında, Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
90+5. dakikada ceza sahasına gönderilen hava topuna yükselen Skubic ve Bilal Başacıkoğlu'nun ikili mücadelesinde yeşil-beyazlı oyuncuların elle oynama itirazı üzerine hakem Alper Ulusoy VAR'a gitti.
90+6. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Hakem Alper Ulusoy'un VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Jevtovic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
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