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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
20.07.2019 - 18:38, Son Güncelleme:

Konyaspor, hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu

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Konyaspor, hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu

Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Bolu’da tamamlayan Konyaspor, ilk hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı.

Koru Otel Sahası’nda oynanan karşılaşmaya yeşil beyazlı ekip, Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Filipovic, Jonsson, Bajic, Milosevic, Savaş Polat, Alper Uludağ, Ali Çamdalı, Opanasenko, Mücahit Can Akçay 11’i ile karşılaşmaya başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda pozisyonlara girse de ilk yarı golsüz tamamlandı. Konyaspor, ikinci yarıya 10 değişiklikle başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman, ikinci yarıda genç oyunculara forma şansı verdi. Karşılaşmada tabelayı değiştiren isim ise Aytemiz Alanyasporlu Taha Yalçıner oldu.

Tecrübeli futbolcu maçın 76’ncı dakikasında attığı golle takımını öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmazken Akdeniz ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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