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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Konyaspor Basın Sözcüsü Baydar: "Ligde kalacağımıza inancımız tam"
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Futbol
DHA
17.04.2018 - 14:13, Son Güncelleme:

Konyaspor Basın Sözcüsü Baydar: "Ligde kalacağımıza inancımız tam"

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Konyaspor Basın Sözcüsü Baydar: "Ligde kalacağımıza inancımız tam"

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, sezon sonu ligde kalacaklarına inandıklarını söyledi.

Antalyaspor maçının ardından yapılan bazı açıklamaların kendilerini üzdüğünü belirten Baydar, "Geçtiğimiz hafta içinde Antalyaspor cephesinden ortamı germek için yapılan ve Fair Play ruhuna yakışmayan açıklamalar üzücüydü. Artık bu maçı geride bıraktık. Futbolcularımız çıktılar, rakip sahada Antalyaspor’a pozisyon vermeden ve 90 dakika boyunca üstünlüğünü kabul ettirerek üst düzey bir mücadele ortaya koydular. Bir ara yüzde 70’lerin üzerine çıkan topla oynama oranıyla ev sahibi takıma nefes aldırmadılar. Bu vesileyle başta teknik heyetimiz olmak üzere, bütün olumsuz gelişmelere rağmen sahada her şeyini ortaya koyan futbolcularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyoruz.

"FUTBOLDA KAZANMAYI VE KAYBETMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMEK ÖNEMLİ"

Futbolda kazanmayı ve kaybetmeyi alışkanlık haline getirmenin önemine dikkat çeken Ahmet Baydar, "Futbolda kazanmayı ve kaybetmemeyi alışkanlık haline getirmek önemlidir. Takımımız 4 haftadır kaybetmediği gibi, kalemizde de gol görmeyerek önemli bir iş başarmıştır. Aynı başarıyı ve performansı kalan müsabakalarımızda da ortaya koyacaklarından şüphemiz yok. Ancak futbolcularımızın performansını doğrudan etkileyen taraftar desteğini bu karşılaşmada da görmeyi arzu ediyoruz. Tribün desteğini arkamıza aldığımız zaman neler yapabildiğimizi en iyi taraftarımız biliyor. İmkansız diye görünen birçok maçı bu şekilde hep birlikte kenetlenerek kazandık. Şimdi yine omuz omuza verip bu sezon oynayacağımız en kritik maçlardan biri olan Kasımpaşa müsabakasından üç puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.

"GÜN, DESTEK OLMA GÜNÜDÜR"

Hep birlikte takıma ve kulübe destek olarak kenetlenmeleri gerektiğini de belirten Baydar, "Gün her şeyi bir tarafa bırakıp şehrimize, kulübümüze, futbolcularımıza, teknik heyetimize top yekn destek olma günüdür. Hemen hemen her maça gelen 20 bin civarındaki taraftarlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Kalbi Konyaspor sevdasıyla atan ve her maçı tribünde izleyen taraftarlarımız, Kasımpaşa maçı öncesinde çeşitli gerekçelerle bir süreden beri stadyumdan uzak kalan bir kişiyi bu maça getirmeli ve geçmişte olduğu gibi daha büyük kitlelerle yeniden kenetlenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"İNANCIMIZI HİÇ KAYBETMEDİK"

Ligde kalma yolunda inançlarını hiç kaybetmediklerini de belirten Baydar, "Sezon sonunda Süper Lig’e devam edeceğimize olan inancımızı hiç kaybetmedik. Hep birlikte el ele verip, tribünlerde yerimizi alacağız ve takımımızın gücüne güç katarak bu müsabakadan taraftarımızın desteğiyle üç puan alarak ayrılacağız" diye konuştu.











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