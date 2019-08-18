Konyaspor - Ankaragücü (Maç önü)
Süper Lig'de sezonun açılış haftasında Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Ankaragücü'nü ağırlayacak. Bülent Birincioğlu'nun yöneteceği karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Konyaspor muhtemel XI: Serkan, Skubic, Filipovic, Diagne, Alper Uludağ, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Jonsson, Amir Hadziahmetoviç, Milosevic, Bajic
Ankaragücü muhtemel XI: Korcan, Kitsiou, Kulusiç, Pazdan, Mehmet Sak, Moke, Sedat, Canteros, İlhan, Aydın, Sadaev
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Göztepeli Yasin Öztekin ve Deniz Kadah'ın eğlenceli anları... İzleyelim
Yorumları Göster
Yorumları Gizle