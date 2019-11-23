Konya'da oynadıkları son 8 maçın 6'sı berabere bitti! Beşiktaş'ın iddaa oranı ise...
Süper Lig'de iddaa programının zorlu maçında son dönemde yakaladığı formu devam ettirmek isteyen Beşiktaş, çıkış arayan Konyaspor’a konuk olurken her zaman olduğu gibi Tek Maç olarak oynanacak maçta Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!
Türkiye Kupası’na erken veda eden ve ligdeki son 4 maçından sadece 1 puan çıkaran Konyaspor, milli araya oldukça moralsiz girmişti.
Son dönemdeki kötü performansa rağmen Konyaspor’da yönetim, antrenör Aykut Kocaman’ın yanında olduğunu açıklayarak güven tazeledi.
Milli arada oynanan hazırlık maçında 1.Lig ekibi Adanaspor ile golsüz berabere kaldılar.
Cezalı olan Levan Shengelia’dan yoksun olacak olan ev sahibinde Ali Turan ve Ali Çamdalı da sakatlıkları nedeniyle görev alamayacak.
Milli maç arasına ligde yakaladığı formun etkisiyle oldukça moralli giren Beşiktaş’ta ise antrenör Abdullah Avcı, idealindeki ilk onbiri bulmuş gibi...
Kafasındaki oyun planının da sahada uygulanmasıyla birlikte son 5 lig maçında 13 puan çıkardılar ve oldukça kötü başladıkları sezonda haftaya zirvenin 3 puan gerisinde giriyorlar.
Savunmasını da iyice toparlayan Beşiktaş, son 5 lig maçında sadece 1 gol yedi.
Sakatlıkları devam eden Dorukhan ve Douglas dışında takımda eksik yok.
TEK MAÇ'TA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- İki ekip arasındaki son 8 maçın 7’si KG VAR bitti.
- İki ekip arasında Konya’da oynanan son 8 lig maçının 6’sı "berabere" sonuçlandı.
- Beşiktaş’ın ligde oynadığı son 5 maçın 4’ünde ilk yarılarda gol sesi çıkmadı.
TEK MAÇ'TA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER!
- Canlı Bahis ve Tek Maç oynama imkanının da olduğu maçta, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Beşiktaş’ın maçı kazanması yönünde.
- Bu maça bahis yapan üyelerin %55’i fazlası konuk ekibin maçı almasına kesin gözüyle bakıyor...
- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise "beraberlik"...
- Üyelerin yaklaşık %7’si maçta eşitliğin bozulmayacağını düşünüyor.
MİSLİ.COM SÜPER LİG YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?
Beşiktaş’ta sakat oyuncuların iyileşmesiyle bahar havası yaşanıyor. Galatasaray, Antalyaspor ve Denizlispor galibiyetleriyle iyi bir seri yakaladılar.
Sakatlıkları süren Dorukhan ve Douglas dışında eksik oyuncu kalmadı. Abdullah Avcı’nın ön tarafta N’Koudou, Diaby, Ljajic ve Burak Yılmaz’ı oynatması bekleniyor.
Konyaspor, son haftalar rakibinin aksine formsuz. Oynadığı son 4 maçta sadece 1 puan alabildiler.
Beşiktaş, kadro kalitesi ve yakaladığı çıkışla Konya’da favori. Zorlansalar da kazanacaklarını düşünüyorum.
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Beşiktaşlı N'Koudou'yu hiç böyle görmediniz! İzleyelim...
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