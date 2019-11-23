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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKonya'da oynadıkları son 8 maçın 6'sı berabere bitti! Beşiktaş'ın iddaa oranı ise...
GeriFutbol Konya'da oynadıkları son 8 maçın 6'sı berabere bitti! Beşiktaş'ın iddaa oranı ise...
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Futbol
23.11.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Konya'da oynadıkları son 8 maçın 6'sı berabere bitti! Beşiktaş'ın iddaa oranı ise...

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Konya'da oynadıkları son 8 maçın 6'sı berabere bitti! Beşiktaş'ın iddaa oranı ise...

Süper Lig'de iddaa programının zorlu maçında son dönemde yakaladığı formu devam ettirmek isteyen Beşiktaş, çıkış arayan Konyaspor’a konuk olurken her zaman olduğu gibi Tek Maç olarak oynanacak maçta Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ

Türkiye Kupası’na erken veda eden ve ligdeki son 4 maçından sadece 1 puan çıkaran Konyaspor, milli araya oldukça moralsiz girmişti.

Son dönemdeki kötü performansa rağmen Konyaspor’da yönetim, antrenör Aykut Kocaman’ın yanında olduğunu açıklayarak güven tazeledi.

Milli arada oynanan hazırlık maçında 1.Lig ekibi Adanaspor ile golsüz berabere kaldılar.

Cezalı olan Levan Shengelia’dan yoksun olacak olan ev sahibinde Ali Turan ve Ali Çamdalı da sakatlıkları nedeniyle görev alamayacak.

Milli maç arasına ligde yakaladığı formun etkisiyle oldukça moralli giren Beşiktaş’ta ise antrenör Abdullah Avcı, idealindeki ilk onbiri bulmuş gibi...

Kafasındaki oyun planının da sahada uygulanmasıyla birlikte son 5 lig maçında 13 puan çıkardılar ve oldukça kötü başladıkları sezonda haftaya zirvenin 3 puan gerisinde giriyorlar.

Savunmasını da iyice toparlayan Beşiktaş, son 5 lig maçında sadece 1 gol yedi.

Sakatlıkları devam eden Dorukhan ve Douglas dışında takımda eksik yok.

TEK MAÇ'TA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki ekip arasındaki son 8 maçın 7’si KG VAR bitti.

- İki ekip arasında Konya’da oynanan son 8 lig maçının 6’sı "berabere" sonuçlandı.

- Beşiktaş’ın ligde oynadığı son 5 maçın 4’ünde ilk yarılarda gol sesi çıkmadı.

Konyada oynadıkları son 8 maçın 6sı berabere bitti Beşiktaşın iddaa oranı ise...

TEK MAÇ'TA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER!

- Canlı Bahis ve Tek Maç oynama imkanının da olduğu maçta, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Beşiktaş’ın maçı kazanması yönünde.

- Bu maça bahis yapan üyelerin %55’i fazlası konuk ekibin maçı almasına kesin gözüyle bakıyor...

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise "beraberlik"...

- Üyelerin yaklaşık %7’si maçta eşitliğin bozulmayacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM SÜPER LİG YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Beşiktaş’ta sakat oyuncuların iyileşmesiyle bahar havası yaşanıyor. Galatasaray, Antalyaspor ve Denizlispor galibiyetleriyle iyi bir seri yakaladılar.

Sakatlıkları süren Dorukhan ve Douglas dışında eksik oyuncu kalmadı. Abdullah Avcı’nın ön tarafta N’Koudou, Diaby, Ljajic ve Burak Yılmaz’ı oynatması bekleniyor.

Konyaspor, son haftalar rakibinin aksine formsuz. Oynadığı son 4 maçta sadece 1 puan alabildiler.

Beşiktaş, kadro kalitesi ve yakaladığı çıkışla Konya’da favori. Zorlansalar da kazanacaklarını düşünüyorum.

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Beşiktaşlı N'Koudou'yu hiç böyle görmediniz! İzleyelim...

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