Konya maçının sonucu derbiyi etkiler

1-Porto karşısında çok farklı bir Beşiktaş vardı. Konyaspor karşısında da aynı konsantrasyon mümkün mü?

Mümkün olsa Beşiktaş adına iyi olur. Çünkü gelecek cumartesi günü Fenerbahçe maçı var. Konya maçı, derbi için de bir kredi maçıdır.

Beşiktaş, kazanırsa derbide beraberlik seçeneği de kabul iyi bir sonuç olur. Ancak Beşiktaş bugün puan kaybederse Kadıköy’de puan kaybetme lüksünü tamamen yitirir.

2-Güneş, Medel’i ilk kez 11’de başlatıyor ama Negredo yine yedek… Bu tercihleri nasıl buluyorsunuz?

Tosic cezalı olduğu için Medel bu şansı buldu. Bugün ortaya koyacağı oyuncu Tosic’in kaderini de Vida gelene kadar doğrudan etkileyecek. Güneş’in forvetteki durum kolay değil. Çünkü bir yanda Porto maçının yıldızı Cenk Tosun diğer yanda da takıma adapte etmesi gereken bir Negredo var. Cenk’i kanatta düşünüp Negredo’yu da 11’de düşünebilirdi. Yani Babel veya Quaresma’yı dinlendirebilirdi. Fakat, Konyaspor’un bıçak üstü durumu da Güneş’e bu tercihi yapma şansını pek tanımıyor. Süper Kupa maçında Konya’nın Beşiktaş’ı yendiğini de unutmamak lazım.

3-Sonuç ne olur?

Beşiktaş, Porto standardında oynarsa Konya karşısında farka da koşabilir. Konya’nın da hafta içinde Avrupa maçı oynadığını düşünürsek, bu maçta fizik olarak sıkıntı yaşamaları muhtemel. Konya’nın kaderi Fofana’nın performansına bağlı