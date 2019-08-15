Konoplyanka'nın tek çıkışı Beşiktaş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKonoplyanka'nın tek çıkışı Beşiktaş
GeriFutbol Konoplyanka'nın tek çıkışı Beşiktaş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İsmail ER
15.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Konoplyanka'nın tek çıkışı Beşiktaş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konoplyanka'nın tek çıkışı Beşiktaş

Kartal, yıldız oyuncuyla anlaştı, Schalke'nin kabul etmekten başka çaresi kalmadı.

Siyah beyazlıların, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun bonservisi için Schalke 04 Kulübü’ne 2.5 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Alman medyası, “Konoplyanka imza atmak için yola çıktı” iddiasında bulundu.

BOYD, Rebocho, Ruiz ve Douglas’ı renklerine bağlayan Beşiktaş, Yevhen Konoplyanka’nın transferi için girişimlerini yoğunlaştırdı. Alman medya kuruluşu WAZ, siyah beyazlıların Ukraynalı sol kanat oyuncusunun transferini bitirdiğini iddia etti. Haberde “Beşiktaş, Schalke’yle de el sıkıştı. Bu transfer bitti. Konoplyanka imza için yola çıktı” dedi. Kulüpler arasında 4 milyon Euro’dan başlayan bonservis pazarlığının 2.5 milyon Euro’da bittiği belirtildi. Görüşmeler ödemenin peşin mi taksitle mi olacağı konusunda sıkışmıştı, ancak tarafların bu sorunu da aştığı öğrenildi. Öte yandan Konoplyanka için Ukrayna’dan da olumlu haberler geliyor.

Bir golcü alıp transferi kapatacaklar

UKRAYNA basını yıldız oyuncunun Beşiktaş yöneticileriyle el sıkıştığını ve Schalke’nin anlaşmayı onaylamaktan başka seçeneği bulunmadığını öne sürdü. Beşiktaş’ın 29 yaşındaki Konoplyanka’ya ise yıllık 2.4 milyon Euro vermesi bekleniyor. Geçen sezon teknik direktörüyle sorun yaşayan Ukraynalı, 21 maçta forma giyip 1 gol ve 2 asiste imza koydu. 82 kez milli olup 21 gol atan Konoplyanka, kulüp kariyerinde 343 maçta 66 gol 55 asist yaptı. Bugüne kadar dört futbolcu alan Beşiktaş yönetimi, transferi forvetle tamamlayacak. Burak’ın yedeği olacak santrfor arayan yönetim, çalışmaları sürdürüyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Yeni 6 numara Steven Nzonzi
Konoplyanka'nın tek çıkışı Beşiktaş
F.Bahçe’de yeni rota Rojo
Jurgen Klopp: "Penaltı pozisyonundan dolayı mutlu değilim"