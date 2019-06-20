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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
20.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kombinede Abdullah Avcı etkisi

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Kombinede Abdullah Avcı etkisi

Siyah beyazlı yönetim, kombine satışını 31 bin adetle sınırlamayı planlıyor.

Beşiktaş, geçen sezonu kupasız kapatmasına ve yeni sezon için de henüz çarpıcı bir transfer yapmamasına rağmen siyah beyazlı taraftarlar, kombinelere beklentilerin üzerinde ilgi gösterdi. 14 günde 21 bin 200 kombine satıldı. Geçen sezonun tamamında bu rakam 30 bin adetti. 

BEŞİKTAŞ, yeni sezon için henüz oyuncu ses getiren transfer yapmasa da 14 günde 21 bin 200 kombine satış rakamına ulaştı. Söz konusu rakama localar da dahil. Geçen sezonsa localar dahil toplam 30 bin adet kombine satılmıştı. Yönetim kaynakları geçen sezon is
tenilen başarıya ulaşılamamasına ve yeni sezon için de henüz bir transfer gerçekleştirilememiş olmasına rağmen ulaşılan satışın çok iyi olduğunu belirtti. Yöneticiler, siyah beyazlı taraftarın takımlarına olan bağlılıklarının başarıdan bağımsız olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.

HEPSİNİ SATMAYACAK

DEĞİL bir yıldız, genç bir oyuncu dahi almadan 21 bin 200 adet kombine satışına ulaşılmasında yeni teknik direktör Abdullah Avcı’ya olan inancın da etkisi olduğu belirtiliyor. A Milli Takım’a giden Şenol Güneş’in yerine göreve gelen Avcı’nın imza törenindeki heyecanı ve vaat ettiği başarının taraftarın yeni sezona dair umutlarını artırdığı ve bunun da kombine satışlarına olan ilgiyi artırdığı kaydedildi.
41 bin 903 kişi kapasiteli olan Vodafone Park’ın yüzde 5’i deplasman taraftarına ayrılıyor ve bu da 2 bin 100 kişi demek. Siyah beyazlı yönetim, maç günü taleplerini de karşılamak için koltukların tamamını kombine olarak satışa sunmayacak. Buna göre kombine satışı 31 bine ulaştığında durdurma kararı alınacak. Ancak yeni bir yıldız alınmaması halinde bu rakama ulaşılması da biraz zor görünüyor. 

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