Kocaman'ın yüzünü güldüren istatistikler!

Fenerbahçe maç başına 15.5 kez driplinge kalkıyor. Galatasaray ise 14.6 kez. Fenerbahçe bunların 11.6’sında Galatasaray ise ancak 8.3’Ünde başarılı olabiliyor.

- Sarı-lacivertliler maç başına 14.1 hava topu kazanırken, Galatasaray ise ancak 10.8’de kalıyor.

- Maç başına toplamda Galatasaray’dan daha az kilit pas yapmasına rağmen Fenerbahçe’nin kısa mesafeli kısa mesafedeki kilit paslardaki başarısı (9.6’ya 9.3) dikkat çekiyor.

- Fenerbahçeli oyuncular daha az top çalma (28.4-29.1) denemesi yapmasına rağmen (8.6-9.4) daha az çalım diyor.

Ezeli rakiplerinden daha (10.8-.10.1) fazla top kapıyor.

- Galatasaray’a oranla çok daha fazla uzaklaştırma (20.9-22.1) yapıyor.

İSTATİSTİKLER SONRASINDA KOCAMAN TAVSİYELER

Bu bilgiler ışığında Aykut Kocaman oyuncularına şu uyarıları yapıyor:

Daha fazla dripling deneyin.

Topu özellikle orta sahada havaya kaldırın.

Üçüncü bölgeye top geldiğinde kilit pas denemekten çekinmeyin.

Ne kadar çok top çalmayı denersek, daha fazla rahatsız olacaklar. Asla vazgeçmeyin.

Uzaklaştırma yaparken topu daha isabetli oynayın.(Fotospor)