Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü grup maçında Monaco'yu da devirmesi Avrupa'nın gündemine otururken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da bu başarıya kayıtsız kalamadı.
Sarı-Lacivertli ekibin hocası açıklamada Beşiktaş'ın Monaco galibiyeti ve ulaştığı başarıyı övgü dolu sözlerle yorumladı.
Kocaman, "Beşiktaş harika bir iş yaptı" derken, şöyle devam etti: "Onları tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde devamını getirmelerini bekliyorum. Türk futbolu için çok önemli bir başarı. Beşiktaş'ı geldiği nokta ve dün geceki galibiyeti nedeniyle kutluyorum." (Fanatik)
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