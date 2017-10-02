Kocaman uyarı! Valbuena...

Ayağına aldığı topların büyük bölümünü rakibe kaptıran Valbuena, 66. dakikada oyundan alınmıştı. Aykut Kocaman’ın tecrübeli öğrencisiyle bugün özel bir görüşme yaparak bundan sonra ayağında daha az top tutmasını isteyeceği öğrenildi.
ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR
Fenerbahçe’de Aykut Kocaman, Akhisar maçı sonrası öğrencilerine milli ara nedeniyle 2 gün izin vermişti. Futbolcular hafta sonunu dinlenerek geçirdi. Sarı-Lacivertliler, 15 Ekim Pazar günü oynayacakları Yeni Malatya maçının hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla başlayacak. Antrenmanda milli takımlarına giden futbolcular yer almayacak.(Fanatik)