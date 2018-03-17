'Kocaman dersine iyi çalışmış'
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele öncesi gazetemiz Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar değerlendirmelerde bulundu.
İşte Ercanlar'ın açıklamaları:
Aykut Kocaman bol gol ve kazanmak düşüncesi ile sahaya çıktığını 11'i ile göstermiş. Mehmet Ekici ve Soldado'nun 11'de olması çok büyük bir avantaj olacak. Kocaman belli ki dersine çok iyi çalışmış. Galatasaray'ın zaaflarını ezberlemiş ve sahaya çıkarttığı 11 de bunun göstergesi.
Mehmet Ekici'nin oynamasının 1 anlamı var. Kocaman hem hücum bağlantısını iyi kurmak istiyor hem de Galatasaray'ın duran top zaafiyetini iyi değerlendirmeyi planlıyor. Bugün Fenerbahçe'de duran toplarda Mehmet Ekici'nin nasıl bir etki yaratacağını hep beraber göreceğiz.
Kulübeden gelecek olan Valbuena ve Fernandao'nun yanı sıra Kocaman'ın sürprizi bence Alper Potuk olacak. Kocaman'ın yeni forveti Alper Potuk olacak. İkinci devre Fenerbahçe skor avantajını elde ederse Soldado'nun yerine Alper'i oyunda görürsek şaşırmayalım.
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