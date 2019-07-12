Kjaer: 'Bir an önce Fenerbahçe'ye...'
Fenerbahçe'nin transferini istediği Danimarkalı futbolcu Simon Kjaer, kendisini kadroda düşünmeyen kulübüne rest çekti. İşte o gelişme...
Simon Kjaer, transferi konusunda Sevilla’nın işi ağırdan almasına sinirlendi.
Kjaer, “Beni göndermek istemenizi anlayışla karşılıyorum. Ben de sizden, transferim konusunda anlayış bekliyorum. Bir an önce yeni takımıma katılmak istiyorum” dedi.
Fenerbahçe, başarılı oyuncu için kiralama teklifi yaptı. Sevilla ise bonservis teklifi beklediği için işi ağırdan alıyor.
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