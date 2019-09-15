Kayode, Beşiktaş'a karşı forma giydi sosyal medya patladı
Maçta takımına 1 penaltı kazandırıp, 1 de asist yapan Nijeryalı futbolcu Kayode, siyah-beyazlıları sosyal medyada ayağa kaldırdı.
Oyuncu, Gazişehir'in 7 Eylül'de Hatay ile yaptığı özel maçta hakeme hakaretten (küfür) kırmızı kart gördü ve tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Gelin görün ki Kayode'ye PFDK, sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle 1 maç men ve 13 bin TL ceza verdi.
Ne var ki kurul özel müsabaka talimatının 7. maddesi uyarınca cezanın alt sınırının 2 maçtan az olması nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.
Kayode böylece hakeme hakaretten dolayı tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine rağmen hiçbir ceza almadı ve Beşiktaş'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle