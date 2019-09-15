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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
15.09.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan son 15 sezonun en kötü başlangıcı! Averajı ekside...

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Beşiktaş'tan son 15 sezonun en kötü başlangıcı! Averajı ekside...

Beşiktaş Futbol Takımı, ilk 4 haftadaki performansıyla Süper Lig'de son 15 sezonda en kötü başlangıcını yaptı.

Sezona teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde giren siyah-beyazlı takım, ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, bu performansıyla son 15 sezonda en kötü sezon başlangıcına imza attı.

Son olarak 2004-2005 sezonunun ilk 4 haftasında 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 2 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, sonrasındaki 14 sezonda ilk 4 haftalar itibarıyla en az 6 puan elde etti. Bu sezon 4 puan toplayabilen Beşiktaş, kendisi adına son 15 yılın en kötü ilk 4 haftasını geçirdi.

- Averajı ekside

Beşiktaş, son 15 sezonun ilk 4 haftaları dikkate alındığında ilk kez eksi averaja düştü.

Sezonun ilk 4 maçında 6 gol atıp 7 gol yiyen siyah-beyazlı takımın, eksi 1 averajı bulunuyor. İlk 4 hafta itibarıyla son 15 sezonun en düşük puanını toplayan Beşiktaş, en kötü averajını da yaşıyor.

- Avcı, 9 teknik adamın gerisinde

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, kendisinden önce siyah-beyazlı takımı çalıştıran 9 teknik adama göre daha kötü bir başlangıç yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin ilk 4 haftada 2 puan topladığı 2004-2005 sezonunda takımın başında İspanyol Vicente Del Bosque bulunuyordu. Sonrasındaki 14 sezonda Beşiktaş sezona teknik direktörler Rıza Çalımbay, Jean Tigana, Ertuğrul Sağlam, Mustafa Denizli, Bernd Schuster, Carlos Carvalhal, Samet Aybaba, Slaven Bilic ve Şenol Güneş ile başladı.

Avcı, kendinden önce görev yapan 9 selefinden kötü bir başlangıca imza attı.

- Avcı'nın kariyerinin en kötü 3. başlangıcı

Teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerindeki en kötü 3. sezon başlangıcını tekrarladı.

TFF 1. Lig'de aldığı o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u Süper Lig'e taşıyan Avcı, bu seviyedeki ilk teknik direktörlük deneyimini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Süper Lig'deki ilk sezonunun ilk 4 haftasında 6 puan toplayan Avcı, sonraki sezonların 4. haftalarında sırasıyla 2, 6, 6 ve 10 puan aldı. 2011-2014 yıllarında ligde görev yapmayan tecrübeli teknik adam, 2014'te yeniden yapılanan ve İstanbul Başakşehir adını alan turuncu-lacivertli ekiple yeniden Süper Lig'e döndü.

2014-2015 sezonunun ilk 4 maçından 4 puan çıkaran Avcı'nın takımı, takip eden sezonlarda sırasıyla 3, 12, 9 ve 9 puan elde etti. Bu sezon da ilk 4 haftada 4 puan alan Abdullah Avcı, 2 puan alınan 2009-2009 sezonu ile 3 puan toplanan 2015-2016 sezonlarından sonra en kötü 3. sezon başlangıcını yineledi. 

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Beşiktaştan son 15 sezonun en kötü başlangıcı Averajı ekside...

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