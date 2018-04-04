Kemal Sunal attı, şampiyonluk geldi
26 Ekim 1980 tarihinde İnönü Stadı’nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesinde siyah beyazlı takım objektiflerin karşısına geçtiğinde ilginç bir tablo ortaya çıkar.
Çünkü takım 12 kişidir. Bu karşılaşmada, Aziz Nesin’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Gol Kralı’ adlı filmin çekimleri yapılmaktadır. Beşiktaş’ın 12. adamı ise ünlü aktör Kemal Sunal’dır.
Futbolcular, Kemal Sunal’ın statta olacağından ve ‘dönen filmden’ haberdardır. Ama günün tanıklarından Necdet Ergün’e göre kadro fotoğrafına girmesi çok da planlı değildir. Bu nedenle kısa bir süre şaşkınlık yaşanmış ancak deneyimli oyunculardan kurulu takım mühim misafirlerine 'ayaktakiler' sırasında güzel bir yer vererek aralarına almıştır.
Sunal filmde, romandaki adı Sait Hopsait olan ancak beyaz perdeye Sait Sarıoğlu olarak taşınan karakteri canlandırmaktadır. Sait, biraz saftır ve fiziği spor için hiçte uygun değildir. Bir gün karşısına, futbolcularla yaşadığı ilişkilerle tanınan ve kürtaj vakaları sonrası ailesi tarafından bir an önce evlenmesi istenen ‘Kerkenez Sevim’ (Suna Yıldızoğlu) çıkar. İkili nişanlanır ama Sevim'in gözü dışarıdadır. Sait de futbol, daha doğrusu futbolcu meraklısı olan nişanlısının kalbini kazanmak için başta bozuk gözleri olmak üzere birçok zorluğu aşarak futbolcu olmaya çalışır. Bu süreçte özel dersler alır. Ceza sahasında yapılan ince numaralar (rakibe tükürme vb) dahil, oyunun her yönünü öğrenir. Sonunda da amacına ulaşır.
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