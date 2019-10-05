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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.10.2019 - 18:54, Son Güncelleme:

Kemal Özdeş: Kaybetmeyi hak ettik

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Kemal Özdeş: Kaybetmeyi hak ettik

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, kaybetmeyi hak ettiklerini ifade ederek, "Kaybetmeyi hak ettik. Skor 0-0'ken birkaç fırsatımız vardı. Bu maçta öne geçen bizim olmamız lazımdı. VAR'ın golü vermesi, penaltıya sebebiyet vermemiz, 3'üncü golü yememiz. Dağılmamızı sağladı" dedi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KAYBETMEYİ HAK ETTİK"
3'üncü golü yedikten sonra takım olarak dağıldıklarını belirten Kemal Özdeş, "Kaybetmeyi hak ettik. Skor 0-0'ken birkaç fırsatımız vardı. Bu maçta öne geçen bizim olmamız lazımdı. VAR'ın golü vermesi, penaltıya sebebiyet vermemiz, 3'üncü golü yememiz. Dağılmamızı sağladı. Serkan'ın hatasıyla 3-1 yapıp içeri girdik. Devre arası öyle bir oyun planlamak lazımdı ki yemeden atmamız gerekiyordu. İkinci yarı ilk 15 dakikada istediğimizde becerikli olduk ama dönen toplarda tehlikeler yaşadık. Biri penaltı oldu. Penaltı kurtarıldı, VAR tekrarlattı. 4-1'ten sonra oyuncu değişikliği de yaramadı. Konyaspor farkı da açabilirdi. Onları tebrik ediyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE BAŞKA HAKEM Mİ YOK?"
Mücadelenin hakemi Serkan Tokat'a eleştirilerde bulunan Kemal Özdeş, "Takdir hakları, sertliğe müdahale edişi. Kartlarla ilgili gerginlik oldu. Sonra hatırladım, bu sezon 3 maç yönetmiş, 2'si Kasımpaşa maçı. Türkiye'de başka hakem mi yok? Haftanın en zor maçlarından biriydi bu. Değer vermek lazım. Takımımızın hayali, hedefi var. Alanyaspor maçında durum 0-0'ken Thiam'e dirsek vardı, VAR'a bile bakmadı. 7 haftada 2 defa maçımıza geldi. Buna dikkat etmek lazım" şeklinde konuştu.

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