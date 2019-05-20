Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Galatasaray'a kutlama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim ile telefonda görüştü.
Kılıçdaroğlu, Galatasaray Futbol Takımının 2018-2019 Spor Toto Süper Ligi Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonluğundan dolayı tebriklerini ileterek UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde takıma başarılar diledi.
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