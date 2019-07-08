Kayserispor'dan iki transfer birden
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, geride kalan sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje ve son olarak Galatasaray forması giyen Eray İşcan'ı transfer etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ön libero mevkisinde görev yapan 29 yaşındaki Djedje ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Djedje, geride kalan sezon İngiltere'nin Watford takımından MKE Ankaragücü'ne transfer olmuştu.
Eray İşcan'la 2 yıllık imza
Yine kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Galatasaray’da forma giyen kaleci Eray İşcan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
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