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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
08.07.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Erol Bedir: Hocamız onay verirse Alper'i isteriz

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Erol Bedir: Hocamız onay verirse Alper'i isteriz

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç’le ilgili olarak şu ana kadar teklif almadıklarını belirtti. Alper Potuk iddiaları için de konuşan Bedir, “Hocamız onay verirse, Alper’i takımda görmek isteriz” dedi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, transfer konusuyla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Transferin gözde ismi olan Deniz Türüç’ün Fenerbahçe tarafından transfer edileceğine dair çıkan haberler üzerine konuşan Bedir, “Şu ana kadar kulübe gelen resmi bir teklif yok. Tabii ki ben başkanlar düzeyinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile görüşme halindeyim. Ancak resmi bir teklif durumu söz konusu olmadı” ifadelerini kullandı.

Deniz Türüç’ün serbest kalma maddesiyle ilgili olarak ise Bedir, “Geçtiğimiz sezon boyunca bu konuyu konuştuk. Deniz Türüç’ün serbest kalma maddesi 10 milyon Euro. Ancak bu durum tabii ki farklı. Transfer görüşmelerinde durum değişiyor. Deniz’i isteyen kulüp teklifini yapar, biz de istediğimiz rakamı söyleriz. Pazarlıklar böyle başlar. Bunun dışında takas konusunda da futbolcuların meta olarak kullanılmasına karşıyım. ‘Biz şu futbolcuyu sizden alalım, karşılığında bu oyuncuyu verelim’ teklifi bana yanlış geliyor. Öncelikle oyuncunun isteğini sormak lazım. Bizden bir futbolcu isteniyorsa, bonservis bedeliyle ilgili anlaşmaya varırız. Sonrasında eğer bizim istediğimiz bir oyuncu varsa o kulüpte, futbolcuyla da anlaşmaya varırsak, o zaman anlaştığımız bonservis bedeli üzerinden indirime gidererek, takas tercihini kullanmış oluruz” ifadelerini kullandı.

Üç takım da Deniz Türüçü kadrosunda görmek istiyor
"Üç takım da Deniz Türüç'ü kadrosunda görmek istiyor"

“Hocamız isterse Alper’i isteriz”

Deniz Türüç’e karşılık Fenerbahçe’nin Alper Potuk’u takasta kullanacağı iddiasını da yanıtlayan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “Şu anda hocamızla birlikte transferde hangi noktalara takviye yapacağımızın görüşmeleri halindeyiz. Alper Potuk konusunda hocamızın bir talebi olursa, biz de gereken girişimlerde bulunuruz. Ancak şu ana kadar bu futbolcuyla ilgili olarak bir değerlendirmemiz olmadı. Tabii ki gelişmeler düzeyinde, hocamızın da görüşü alınarak hareket edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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