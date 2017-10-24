Kayserispor sahasında kale gibi yıkılmıyor

Sarı-kırmızılı kulüp bu sezon sahasında çıktığı 5 lig karşılaşmasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Kayseri ekibi, seyircisi önünde Göztepe'yi 1-0, Antalyaspor'u 2-0, Bursaspor'u 3-1 ve son maçında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken, Osmanlıspor ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde 9 hafta sonunda 17 puana ulaşan Kayserispor, bu puanların 13'ünü iç sahada kazanırken, deplasmanda oynadığı 4 maçta ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 4 puanı hanesine yazdırdı.

Kayseri ekibi, iç sahada 13'er puan toplayan Galatasaray ve Teleset Mobilya Akhisarspor ile bu alanda liderliği paylaşıyor.

Eskici: "Bu sezon Kayserispor çok farklı"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Ahmet Eskici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor karşısında önemli bir galibiyet alarak, üst sıralardaki yerlerini korumanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Eskici, göze hoş gelen iyi futbol oynadıklarını ve 9 hafta sonunda ortaya konulan iyi oyunun neticesinde de 17 puana ulaştıklarını ifade etti.

Bu sezon iç sahada oynadıkları maçlarda Kayserispor'un rakiplerine 3 puan sevinci yaşatmadığını dile getiren Hasan Ahmet Eskici, "Bu sezon Kayserispor çok farklı. Sezon başında takıma çok sayıda yeni oyuncu katılmasına rağmen kısa sürede takım olmayı başardık. İyi futbol oynuyoruz. Bunun neticesinde de Kayseri kenti her unsuruyla takımımızın arkasında kenetlendi. İç saha maçlarında rakiplerimize puan yüzü göstermiyoruz. Şu ana kadar ligde topladığımız 17 puanın 13'ünü kendi evimizde kazandık." diye konuştu.

"Kayseri gerçek anlamda deplasman oldu"

Eskici, Kayserispor maçlarını geçtiğimiz yıllarda 3-4 bin taraftarın takip ettiğini, bu yıl ise yaklaşık 20 bin taraftar ortalamasına oynadıklarını belirtti.

Önceki yıllarda seyirci baskısı olmadığı için Kayseri deplasmanın rakip takımlar için rahat geçtiğini anımsatan Eskici, şunları kaydetti:

"Bu yıl taraftar sayımızı 3 katından fazla artırmış durumdayız. Taraftarlarımız takımımıza müthiş bir destek veriyor. Sadece takıma değil yönetimimize ve teknik heyetimize çok iyi destek oluyorlar. İyi bir sinerji oluştu. Sahamızda son haftaya kadar yaklaşık 18 bin taraftar ortalamasına oynuyorduk. Son Atiker Konyaspor maçında ise bu sayı yaklaşık 24 bine ulaştı. Böyle olunca da rakipler için Kayseri deplasmanı kolay geçmiyor. Taraftarımızın desteğiyle artık Kayseri gerçek anlamda deplasman oldu. İnşallah bu ivmeyi önümüzdeki günlerde de devam ettirmek istiyoruz. Ligde 10. haftada Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıktan sonra 11. haftada kendi evimizde Trabzonspor ile karşılaşacağız. Trabzonspor maçında da aynı geleneği devam ettirmek isitiyoruz. Bu maçta hedefimiz 30 bin taraftara ulaşmak."