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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.10.2019 - 20:17, Son Güncelleme:

Kayserispor kupada turladı, Fenerbahçe maçına kayıp verdi...

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Kayserispor kupada turladı, Fenerbahçe maçına kayıp verdi...

İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında TFF 3. Lig ekibi Bayrampaşa'yı 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Kırmızı kart gören Kayserispor'da Atila Turan Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın 90 1. dakikasında ikinci sarı kartını gören Kayserisporlu Atila Turan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Mücadelede 90 dakikada golsüz eşitlikle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

95. dakikada sol kanattan gelen Kayserispor'da Nurettin Korkmaz'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Ümran Zambak, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

118. dakikada orta sahada topu kapan Ümran Zambak, Hasan Hüseyin Acar'a pasını verdi. Hasan Hüseyin Acar çapraz pozisyondan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Kayserispor adını 5. tura yazdırdı.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Özgüç Türkalp, Önder Yılmaz, Anıl Usta
İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail Çipe, Ramazan Civelek, Atila Turan, Nurettin Korkmaz, Ömer Uzun (Dk. 82. Ziya Alkurt), Aksel Aktaş (Dk. 82 Hasan Hüseyin Acar), Levent Gülen, Mert Kula, Ntep (Dk. 111 Furkan Polat), Ercan Çifci, Adryan (Dk. 39 Ümran Zambak)
Bayrampaşa: Cengizhan Şarli, Melih Alcu, Ege Atlam, Hüseyin Güngör, Sefa Etöz, Savaş Çakır (Dk. 99 Hüseyin Tokmak), Hakkı Şimşek, İbrahim Köse (Dk. 99 Cankut Atasoy), Erdem Koçal (Dk. 99 Bünyamin Balat), Muhammed Demirci (Dk. 84 Mertcan Aktaş), İsmail Erdoğan
Goller: Dk. 95 Ümran Zambak (Kayserispor), Dk. 118 Hasan Hüseyin Acar (Kayserispor)
Kırmızı kart: Dk. 90 1 Atila Turan (Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Muhammed Demirci, Dk. 26 Hüseyin Güngör, Dk. 62 Savaş Çakır, Dk. 90 2 Sefa Etöz, Dk. 110 Bünyamin Balat (Bayrampaşa), Dk. 25 Ntep, Dk. 81 Levent Gülen (Kayserispor)

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