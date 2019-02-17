Kayserispor Göztepe'yi son dakikalarda devirdi
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, evinde Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi Kayserispor 2-1 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini14. dakikada Tjaronn Chery ve 88'de Bernard Mensah kaydetti. Göztepe'nin tek golünü 83'de Deniz Türüç kendi kalesine attı. Kayserispor 28 puana yükselirken, İzmir temsilcisi 25 puanda kaldı. Kayserispor ligde bir sonraki maçını deplasmanda Konyaspor ile oynayacak. Göztepe ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
Ayrıntılar gelecek...
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Chery’nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Beto topu güçlükle kornere çeldi.
11. dakikada, Deniz’in hatalı pası ile sağ kanattan atağa kalkan Gassama'nın ortasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda Castro topu iyi kontrol edemeyince, defans meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
14. dakikada Atila’nın sol kanattan hızlı geliştirdiği atakta topu ters bir pas ile sağ taraftaki Deniz ile buluşturdu. Deniz Türüç arka direğe iyi bir orta yaptı. Bu topa iyi yükselen Chery, düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-0
25. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Atila şık hareketlerle ceza sahasına girdi. Ortaya çevirdiği topta Kravets’in vuruşunda top yine Atila’nın önünde kaldı ancak pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.
39. dakikada Gouffran’ın kullandığı serbest vuruşta defans oyuncularının arasından iyi yükselen Alparslan’ın kafa vuruşunda topu Lung güçlükle kornere çeldi.
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