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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.02.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Kayserispor Göztepe'yi son dakikalarda devirdi

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Kayserispor Göztepe'yi son dakikalarda devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, evinde Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi Kayserispor 2-1 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini14. dakikada Tjaronn Chery ve 88'de Bernard Mensah kaydetti. Göztepe'nin tek golünü 83'de Deniz Türüç kendi kalesine attı. Kayserispor 28 puana yükselirken, İzmir temsilcisi 25 puanda kaldı. Kayserispor ligde bir sonraki maçını deplasmanda Konyaspor ile oynayacak. Göztepe ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

Ayrıntılar gelecek...

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 

7. dakikada Chery’nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Beto topu güçlükle kornere çeldi. 

11. dakikada, Deniz’in hatalı pası ile sağ kanattan atağa kalkan Gassama'nın ortasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda Castro topu iyi kontrol edemeyince, defans meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 

14. dakikada Atila’nın sol kanattan hızlı geliştirdiği atakta topu ters bir pas ile sağ taraftaki Deniz ile buluşturdu. Deniz Türüç arka direğe iyi bir orta yaptı. Bu topa iyi yükselen Chery, düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-0 

25. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Atila şık hareketlerle ceza sahasına girdi. Ortaya çevirdiği topta Kravets’in vuruşunda top yine Atila’nın önünde kaldı ancak pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı. 

39. dakikada Gouffran’ın kullandığı serbest vuruşta defans oyuncularının arasından iyi yükselen Alparslan’ın kafa vuruşunda topu Lung güçlükle kornere çeldi. 

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