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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
08.02.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 46. buluşma

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Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 46. buluşma

Kayserispor Fenerbahçe maçı, lige yeni transferlerle başlayan Sarı Lacivertli takım için önem arz edecek. Devre arasında 5 yeni oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, ilk yarıda 3-2 mağlup olduğu Kayserispor karşısında galibiyete odaklanacak. Peki, Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

İlk yarı deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Kayserispor, bu kez 3 puanı taraftarı önünde almaya odaklanacak. Kendi evinde çıktığı 21 karşılaşmanın beşinden mağlup ayrılan Kayserispor, sekiz karşılaşmada ise mağlubiyet yaşadı. Peki, Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, bu akşam oynanacak karşılaşmaya dair bazı bilgiler

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 21. Hafta karşılaşmasında Kayserispor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. 8 Şubat Cuma günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşma Bein Sports HD kanalından canlı izlenebilecek. Alper Ulusoy'un yöneteceği karşılaşmada Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yardımcılıkları üstlenecek.

LİGDE 46. BULUŞMA

Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, ligde bugün 46. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 45 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 7 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, sarı-kırmızılılar 47 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Kayserispor 3-2 kazandı.

FENERBAHÇE SON 5 MAÇTAN BİRİNİ KAZANABİLDİ

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 5 maçtan birini kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. Bu sezonun ilk yarısında ise İstanbul'da kazanan taraf 3-2'lik sonuçla konuk Kayserispor oldu.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 5 müsabakada taraftarlar toplam 27 gol izledi.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de bugün 23. kez karşılaşacak.

Kayseri'deki 22 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 4 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.

Kayseri'de Fenerbahçe 37, Kayserispor ise 19 gol attı.

Geçen sezon Kayseri'deki müsabakayı Fenerbahçe 5-0 kazandı.

TARİHİ SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 61. sezonu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.

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