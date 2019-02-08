Tolgay Arslan neden kırmızı kart gördü? İşte o diyalog...
Maç bitimi tünelde kırmızı kart gören Tolgay Arslan'ın sözleri ortaya çıktı! İşte hakemle yaşanan o diyalog...
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, maç sonunda hakem Alper Ulusoy'a itiraz ettiği gerekçesiyle çift sarıdan kırmızı kart gördü.
"HER ŞEYE SARI KART VERDİN"
Soyunma odasına girerken Tolgay’a hakem Alper Ulusoy’a dönerek ; Her şeye sarı kart verdin, her şeye sarı kart verdin diyerek 2 kez bağırdı. Bunun üzerine Alper Ulusoy'un Tolgay’a "Seni ikinci sarı karttan attım "dediği öğrenildi.
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