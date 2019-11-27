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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.11.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Kasımpaşa'nın evinde yüzü gülmüyor

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Kasımpaşa'nın evinde yüzü gülmüyor

Süper Lig'in geride kalan bölümünde sahasında 5 puan toplayan lacivert-beyazlı takım, ilk 12 hafta itibarıyla bu alanda en kötü performanslarından birini sergiledi - Kasımpaşa, ilk 12 haftada 24 puan kaybının 13'ünü sahasında yaşadı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk 12 haftasında iç sahada sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı.

Ligde 12. hafta sonunda 12 puan ve averajla 15. sırada yer alan lacivert-beyazlı takım, özellikle sahasında yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çekti.

Bu sezon iç sahada beklenen mücadeleyi ortaya koyamayan Kasımpaşa, geride kalan bölümde 24 puan kaybının 13'ünü evinde yaşadı.

Kemal Özdeş'in teknik direktörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde çıktığı 6 maçın sadece birini kazanabildi. Bu müsabakaların 3'ünü yitiren ve 2'sinde berabere kalan lacivert-beyazlılar, iç sahada 5 puan toplayabildi.

En kötülerinden biri

Kasımpaşa, 12. haftalar itibarıyla iç sahada en kötü performanslarından birini sergiledi.

Lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig'de son 13 sezonda 12. haftalar dikkate alındığında sahasında daha önce en az puanı 2007-2008 ve 2010-2011'de elde etmişti.
İstanbul temsilcisi, söz konusu sezonlarda bu periyodu dörder puanla tamamlamıştı.

Dört puanlık performanslar küme düşürdü

Kasımpaşa'nın sahasında istenilen puanları alamadığı sezonlar hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

Lacivert-beyazlı ekip, ilk 12 haftalık periyotlarında dörder puan toplayabildiği 2007-2008 ve 2010-2011 sezonlarında TFF 1. Lig'e düştü.

İç sahada puan kaybı daha fazla

Kasımpaşa, bu sezon iç sahada deplasmandan daha fazla puan kaybı yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, sahasında oynadığı 6 karşılaşmada 13 puan kaybetti.

Taraftarı önünde MKE Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği'ne mağlup olan Kasımpaşa, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor ile de berabere kaldı. İstanbul ekibi, iç sahada tek galibiyetini Antalyaspor karşında elde etti.

Lacivert-beyazlılar, ligin geride kalan bölümünde Gençlerbirliği, İstikbal Mobilya Kayserispor, Antalyaspor ve MKE Ankaragücü ile sahasında en az puan toplayan takım durumunda bulunuyor.

Kasımpaşa, Süper Lig'de deplasmanda çıktığı 6 mücadelede ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, dış saha maçlarında 11 puan yitirdi.

Kalesini gole kapatamıyor

Süper Lig'de oynadığı 12 maçın 10'unda kalesini gole kapatamayan Kasımpaşa, bu alanda da kötü bir grafik çizdi.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sezon sahadan üçer puanla ayrıldığı Antalyaspor ve Yukatel Denizlispor müsabakalarında gol yemedi. İstanbul temsilcisi, diğer 10 maçta ise rakiplerinin 20 kez filelerini havalandırmasına engel olamadı.

Kasımpaşa, geçen sezon Süper Lig'i, kalesinde en çok gol gören takım olarak tamamlamıştı. Lacivert-beyazlı ekip, rakip takımların 62 golüne engel olamamıştı.

Kasımpaşanın evinde yüzü gülmüyor

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