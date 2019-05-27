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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.05.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Kasımpaşa iyi başladı, kötü bitirdi

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Kasımpaşa iyi başladı, kötü bitirdi

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 14. sırada tamamlayan Kasımpaşa, lige yeniden yükseldiği 2012-2013'ten bu yana sıralama bakımından en kötü dönemini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 39 puanla 14. sırada tamamlayan Kasımpaşa, lige yeniden yükseldiği 2012-2013'ten bu yana sıralama bakımından en kötü dönemini yaşadı. Süper Lig'de tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan ve 4. haftada namağlup liderlik koltuğuna oturan lacivert-beyazlı ekip, ilk yarıyı 29 puan ve averajla 4. sırada tamamladı.

Devre arasında en önemli oyuncusu Mbaye Diagne'nin Galatasaray'a transferine izin veren Kasımpaşa'da ikinci yarıda ise işler yolunda gitmedi. Bu sezon 3 farklı teknik adamla çalışan İstanbul temsilcisi, sadece 2 galibiyet alabildiği ikinci yarıda 10 puan toplayarak beklentileri karşılayamadı.

- Son 7 sezonun en kötü sıralaması

Kasımpaşa, Süper Lig'e yeniden yükseldiği 2012-2013 sezonundan bu yana sıralama bakımından en kötü dönemini yaşadı. Ligi 39 puanla 14. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takım, son 7 sezon dikkate alındığında en kötü sıralamasını elde etti. İstanbul temsilcisi, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarını 6'ncı sırada bitirerek tarihinin en başarılı dönemlerini geçirdi. Daha sonra bu başarısını sürdüremeyen Kasımpaşa, 2014-2015'i 13'üncü, 2015-2016'yı 7'nci, 2016-2017'yi 10'uncu ve 2017-2018'i ise 8'inci sırada tamamladı.

- Ligin en çok gol yiyen takımı

Kasımpaşa, bu sezon ligin en çok gol yiyen takımı olarak ön plana çıktı. Kalesinde 62 gole engel olamayan lacivert-beyazlı takım, bu alanda 18 takım içinde en kötü performansı sergiledi. Ramazan Köse ve Simone Scuffet'in kalesini koruduğu Kasımpaşa, ligde maç başına kalesinde 1,82 gol gördü. Süper Lig'de lacivert-beyazlılardan sonra en çok gol yiyen takım ise Antalyaspor (55) oldu.

- İkinci yarının en başarısız ekiplerinden biri

Kasımpaşa, ligin ikinci yarısında Akhisarspor ile en az puan toplayan takım unvanını paylaştı. İlk yarıyı 29 puanla 4. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takım, ikinci yarıda sadece 10 puan elde edebildi. İkinci yarıda çıktığı 17 müsabakada 2 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Kasımpaşa, 11 kez ise sahadan mağlup ayrıldı. İlk yarıyı 17 puanla 15. sırada tamamlayan Akhisarspor ise 27 puanla ligi son sırada tamamlayarak küme düştü.

- Teknik direktör istikrarsızlığı

Kasımpaşa, bu sezon 3 farklı teknik adamla çalışarak istikrarsız bir görüntü sergiledi. Sezona Kemal Özdeş yönetiminde başlayan lacivert-beyazlılar, 8. hafta öncesinde Mustafa Denizli'yi teknik direktörlük görevine getirdi. Özellikle ikinci yarıda yaşadığı 6 maçlık mağlubiyet serisiyle büyük düşüş yaşayan Kasımpaşa, sezonun bitimine 2 hafta kala Denizli'nin istifa etmesiyle bir kez daha teknik adam değişikliğine başvurdu. İstanbul temsilcisi, Süper Lig'de son 2 maça altyapı antrenörleri İlyas Öztürk ve Erkan Çoker yönetiminde çıktı.

- En golcü Diagne, en istikrarlı Trezeguet

Kasımpaşa'nın bu sezon en fazla gol atan oyuncusu, ara transfer döneminde Galatasaray'a transferine izin verilen Mbaye Diagne oldu. Senegalli futbolcu, ilk yarıda lacivert-beyazlı formayı giydiği 17 maçta 20 kez fileleri havalandırdı. Lacivert-beyazlı ekipte Trezeguet 9 ve Bengali-Fode Koita ile devre arasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yolunu tutan Samuel Eduok 5'er golle skor yüküne katkı sağladı. Bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Trezeguet, Kasımpaşa'nın ligde en fazla süre alan oyuncusu oldu. Süper Lig'deki 34 maçın hepsine ilk 11'de başlayan Mısırlı hücum oyuncusu, toplam 3 bin 50 dakika sahada kaldı. Lacivert-beyazlı futbolcular ligde bu sezon 2 kırmızı ve 68 sarı kart gördü. Kasımpaşa'nın Çek futbolcusu David Pavelka, gördüğü 1 kırmızı ve 6 sarı kartla en hırçın isim olarak ön plana çıktı.

- Altı oyuncunun sözleşmesi bitiyor

Kasımpaşa'da 6 futbolcunun sözleşmesi, 31 Mayıs tarihinde sona erecek. Bu sezon lacivert-beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen Josue Sa (Anderlecht), Tarkan Serbest (Austria Wien), Simone Scuffet (Udinese), Stipe Perica (Udinese) ve Karim Hafez (Wadi Degla) 31 Mayıs'ta kulüplerine dönecek. Ligde hiçbir maçta forma giymeyen kaleci Eray Birniçan ise 31 Mayıs'ta serbest kalacak.

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