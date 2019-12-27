MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKasımpaşa, ilk yarının son maçında yarın Başakşehir'e konuk olacak
GeriFutbol Kasımpaşa, ilk yarının son maçında yarın Başakşehir'e konuk olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 27.12.2019 - 11:54,Son Güncelleme:/

Kasımpaşa, ilk yarının son maçında yarın Başakşehir'e konuk olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kasımpaşa, ilk yarının son maçında yarın Başakşehir'e konuk olacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, ilk yarının son haftasına 15 puan ve averajla 14. sırada girdi.

Kasımpaşa'da sakatlıkları süren David Pavelka, Ramazan Köse ve Yusuf Erdoğan ile sarı kart cezalısı Abdul Rahman Khalili, Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa, ilk yarının son maçında yarın Başakşehire konuk olacak

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle