Kasımpaşa, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı ifade edildi.
Antrenmanın, pas, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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