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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.09.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Adam Stackhowiak: "Penaltı kurtarmak hayat kurtarmak gibi..."

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Adam Stackhowiak: "Penaltı kurtarmak hayat kurtarmak gibi..."

Süper Lig'de üst üste 3 maçta 3 penaltı kurtaran Yukatel Denizlispor'un Polonyalı kalecisi Adam Stackhowiak, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, Antalya ve Göztepe karşılaşmalarında 3 penaltı kurtaran ve şu anda Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi olan Yukatel Denizlispor'un 32 yaşındaki file bekçisi Adam Stackhowiak, uzun yıllar Türkiye'de forma giymek istiyor.

Futbol kariyerine 19 yaşında Olimpia Poznan takımında başlayan Stackhowiak, 2015'ten bu yana Türkiye'de forma giyiyor. Gazişehir Gaziantep'ten 2018 yılında Denizlispor'a transfer olan Polonyalı file bekçisi, Süper Lig'de performansıyla dikkati çekti.

Galatasaray maçında Selçuk İnan, Antalyaspor karşılaşmasında Aatıf Chahechouhe ve Göztepe müsabakasında da Soner Aydoğdu'nun kullandığı penaltı atışını kurtaran Stackhowiak, 5 haftada kalesinde sadece 2 gol gördü.
Yukatel Denizlispor da Stackhowiak'ın başarılı performansıyla şu anda ligin en az gol giyen takımı.

Stackhowiak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de futbol oynamaktan ve burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'de önce 1. Lig'de futbol oynadığını dile getiren Stackhowiak, şöyle konuştu:

"Süper Lig'e çıktıktan sonra çok çalıştım. Sezonun ilk 3 maçında 3 penaltı kurtardım. Bundan dolayı gururluyum. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma yardım etmek istiyordum. Eğer o penaltıları kurtarmasaydım belki istediğimiz puanları toplayamayacaktık. Penaltı kurtarmak hayat kurtarmaya benziyor çünkü maçın en kırılma anını yaşıyorsunuz. Rakibinizin yüzde yüz gol atabileceği bir durumla karşı karşıyasınız. Penaltı kurtaramadığınızda pek söylenecek bir şey kalmıyor. Kurtardığınızda da kahramanlaşıyorsunuz."

- "Futbol kalitemizi geliştireceğimizi düşünüyorum"

Kadrosu yeni oluşan bir kulüp olduklarını ancak buna rağmen takımdaki arkadaşlarıyla çok iyi anlaştıklarını dile getiren Stackhowiak, her maça kazanmak için çıktıklarını vurguladı.

Ligde adım adım yol alacaklarını ifade eden Stackhowiak, "Neler yapabileceğimizi yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Futbol kalitemizi geliştireceğimizi düşünüyorum. Kişisel performansa baktığımızda sezona iyi başladığımı söyleyebilirim. Denizlispor'da olduğum için mutluyum. Uzun seneler Türkiye'de forma giymek istiyorum." diye konuştu. 


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