Kasımpaşa, Süper Lig'de ikinci bu akşamın açılış maçında bu akşam Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Ligin 18. haftasındaki Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor müsabakası, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Olivier Veigneau'nun tedavisi sürüyor. Bu müsabaka öncesi 19 puanlı Kasımpaşa 11., 18 puanlı Aytemiz Alanyaspor ise 13. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısındaki müsabakayı Kasımpaşa, deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA AYTEMİZ ALANYASPOR ARASINDAKİ İSTATİSİTKLER

İki takım Süper Lig'de üç kez karşı karşıya gelirken, bu maçların ikisini Kasımpaşa kazandı. İki takımın Süper Lig'de karşı karşıya geldiği üç maçta da karşılıklı goller oldu. Ligde dört maçtır galibiyete hasret olan Kasımpaşa (1B 3M), ondan önce oynadığı dört karşılaşmanın üçünü kazanmıştı.

Alanyaspor ise beş maçtır ligde galibiyet alamıyor. Alanyaspor ligde deplasmanda oynadığı son üç maçı kaybetti ve bu süreçte kalesinde maç başına 2,7 gol gördü. Alanyaspor bu sezon Süper Lig'de en fazla başarılı çalım atan takım; en fazla başarılı çalım atan isim ise Vagner Love. Kasımpaşa bu sezon ligde ceza sahası dışından en fazla gol atan takım. Alanyaspor ise Galatasaray'ın ardından bu alanda üçüncü sırada. Bu sezon ligde penaltıdan en fazla gol yiyen takım Alanyaspor. Bu sezon ligde en fazla top kapan takım Kasımpaşa; en fazla top kapan isim ise Veigneau. Vagner Love, Kasımpaşa'ya karşı ligde forma giydiği üç maçta iki gol attı.

Süper Lig’de bu akşam oynanacak Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçının muhtemel ilk 11’leri

KASIMPAŞA

Ramazan- Popov, Veysel. Omeruo, Youssef, Sadiku, Pavelka, Murillo, Mensah, Trezeguet, Eduok

SAKAT: Veigneau

CEZALI: Yok

AYTEMİZ ALANYASPOR

Haydar-Gassama, Tzavellas, N’Skala, Sackey, Emre Akbaba, Welinton, Fofana, Fernandes, Efecan, Mbilla

SAKAT: Maniatis

CEZALI: Vagner Love, Barış Başdaş