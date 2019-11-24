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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.11.2019 - 16:00, Son Güncelleme:

Kasımpaşa 1-2 Gençlerbirliği

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Kasımpaşa 1-2 Gençlerbirliği

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Gençlerbirliği karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçildi. İkinci yarıda ev sahibi ekip 54. dakikada Aytaç Kara'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekibin bu gole cevabı 82. dakikada geldi. Stancu attığı golle durumu 1-1 yaptı. Gençlerbirliği 87. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Stancu topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca konuk ekip deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

Maçın önemli dakikaları

1. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ricardo Quaresma'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Khalili'nin penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertaç Özbir, son anda müdahale ederek topu üstten kornere çeldi.
22. dakikada Quaresma, sağ çaprazdan ceza sahasına girerken sağ ayağının dışıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Ertaç, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
29. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan ortasında Bogdan Stancu'nun altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topu kontrol etti.
Karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle gidildi.
54. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Sağ kanatta çizgiye yakın bir noktada topla buluşan Quaresma, pasını savunmanın arkasına sarkan Hajradinovic'e verdi. Hajradinovic, ceza sahasına girdikten sonra topu kale alanına çıkardı. Aytaç Kara'nın penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ertaç'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
65. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında Ayite'nin ön direkte yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
82. dakikada Gençlerbirliği beraberliği sağladı. Erdem Özgenç'in sağdan kullandığı kornerde Stancu, altıpasın önünde topu sağ ayağıyla kontrol etti. Rumen oyuncu, döndükten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Fatih'in solundan ağlarla buluşturdu: 1-1.
88. dakikada konuk takım öne geçti. 87. dakikada Stancu'nun ceza sahası içinde kaleye şutunda meşin yuvarlak, yakın mesafede Strahil Popov'un koluna çarptı ve maçın hakemi Alper Ulusoy, penaltı kararı verdi. 88. dakikada topun başına geçen Stancu, meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Jorge Fernandes, Sadiku, Veigneau, Aytaç Kara, Khalili (Dk. 90 Heintz), Quaresma, Hajradinovic, Mustafa Pektemek (Dk. 81 İlhan Depe), Koita
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Toure, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 80 Seuntjens), Fabricio, Polomat (Dk. 67 Diallo), Sessegnon, Nadir Çiftçi (Dk. 58 Ayite), Stancu
Goller: Dk. 54 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 82 ve 88 Stancu (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 69 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 87 Popov (Kasımpaşa)

 

Kasımpaşa 1-2 Gençlerbirliği

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