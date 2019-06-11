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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
11.06.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu’ndan A Milli Futbol Takımı’na moral ziyareti

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Bakan Kasapoğlu’ndan A Milli Futbol Takımı’na moral ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda maçı öncesi A Milli Takım kampını ziyaret etti.

Milli Takım’ın İzlanda havaalanında maruz kaldığı kötü muamelenin ardından milli takıma destek için bu ülkeye giden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda maçı öncesi A Milli Takım kampını ziyaret ederek, moral verdi.

Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Milli Takımı’nın İzlanda ile oynayacağı karşılaşmaya saatler kala Milli takım kampını ziyaret etti. Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcularla sohbet ederek onlara moral veren Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başarı dileklerini iletti.

Şenol Güneş ve milli takıma olan güvenini dile getiren Bakan Kasapoğlu, milli takımımızın Fransa karşısında gösterdiği mücadeleyi sergileyerek İzlanda’yı yeneceğine ve grup liderliğini sürdüreceğine olan inancını vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, beraberinde getirdiği Gaziantep baklavasını da ikram etti.

Bakan Kasapoğlu’ndan A Milli Futbol Takımı’na moral ziyareti

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