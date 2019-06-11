Son dakika: Cengiz Ünder İzlanda maçında şüpheli
İzlanda Türkiye maçı öncesinde Sol üst adelesinde gerilme olan Cengiz Ünder'in durumu maç saatinde belli olacak.
Okay Yokuşlu ve Cenk Tosun'un sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarılmasının ardından takımın diğer önemli isimlerinde Hakan Çalhanoğlu da idmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Fransa maçında riske edilmemişti.
Millilerde sakatlık silsilesi Cengiz Ünder ile devam etti. Sol üst adalesinde ağrı hisseden genç yıldızın oynayıp oynamama durumu maç saatinde belli olacak.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle