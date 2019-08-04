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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
04.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kartal sakat!

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Kartal sakat!

Udinese maçından sonra sakatlık sayısı 7'ye çıktı.

12 gündür Avusturya’da bulunan Beşiktaş neredeyse her iki günde bir sakat verdi! Atiba, Roco, Dorukhan, Ljajic, Gökhan Gönül, Medel ve Burak çeşitli sakatlıklar nedeniyle tedavi altına alındı. Sağlık ekibi yoğun mesai yapıyor.

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Leogang bölgesinde sürdürürken sakatlıklar can sıkıcı boyuta ulaştı. Son olarak Udinese’ye 2-0 kaybedilen hazırlık maçında Burak Yılmaz’ın sakatlanması siyah beyazlılarda büyük şok yarattı. 24 Temmuz’da Avusturya’ya giden Beşiktaş’ta ilk olarak kampın ikinci gününde Atiba Hutchinson sakatlandı ve tedavi için Belçika’ya gitti. Ardından Eibar maçı sonrası Enzo Roco’da kas yaralanması tespit edildi. Sağ arka adalesinden sakatlanan Dorukhan ile sağ arka adalesinde sıkıntı olan Ljajic en az 10 gün yok. Apollon maçında tarak kemiği kırılan Gökhan Gönül de yarın ameliyat olacak, sonrasında koruyucu özel bir alçı ile takımla çalışacak.

Aynı yerden ameliyat olmuştu

Serie A takımlarından Udinese ile oynanan hazırlık maçında ayağı çime takılan ve kasık bölgesinde zorlanma hisseden Gary Medel’in tedavisine başlandı. Aynı karşılaşmada tarak kemiğinde küçük bir çatlak oluşan Burak Yılmaz’ın tedavisine hemen başlanırken yıldız oyuncunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Milli futbolcu, sezon başı stres kırığını önleme amacıyla aynı yerden ameliyat olduğunu hatırlatırken, “O ameliyat olmasıydı bu kez 2 ay oynayamazdım” dedi. Sezon öncesi sakatlık yaşayan bir diğer isim de Orkan Çınar’dı... Kamp dönemine çok iyi başlayan genç oyuncu İstanbul’da sakatlanıp 2 hafta tedavi gördükten sonra takımla çalışmalara yeni başladı.

Leogang Laneti’ sürüyor

Her kamp dönemi birçok tatsız olayın yaşanması nedeniyle siyah beyazlı takımda ‘Leogang Laneti sürüyor’ yorumları yapılmaya başlandı. Daha önce aynı yerde yapılan kamp sırasında Ersan Gülüm ve İsmail Köybaşı’nın çapraz bağları kopmuş; İbrahim Üzülmez ve İbrahim Toraman kavga etmiş ve iki isim de Türkiye’ye geri gönderilmiş; Serdal Adalı, Tayfur Havutçu ve Ahmet Ateş de 3 Temmuz süreci nedeniyle buradan İstanbul’a dönüp tutuklanmıştı. Bu yılki kampta da şimdiden 7 futbolcunun ciddi sakatlıklar geçirmesi camiada moralleri bozmuş durumda. Transferler de sakatların durumuna göre yapılacak.

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