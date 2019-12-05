Kartal: "Kayserispor maçı zor, Fenerbahçe'yi yendiler"

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İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok fazla şans bulamayan oyunculara şans vererek performanslarını görmek isteğini belirtti.

İlk yarı 3-0 öndeyken goller kaçırdıklarını aktaran Kartal, "Farkı beklerken duran toptan beklemediğimiz bir gol yedik. Sasse'nin beklemediğimiz sakatlığı, Moroziuk'un eski sakatlığı nüksedince oyundan aldık. Duran top, penaltı ve bireysel hatalardan gol yedik. Sonuçta 3-2 kazandık. Bu tip maçlarda genç arkadaşlara şans verdiğimizde bu hataları olacak. Bu oyuncularımız oynadıkça minimuma indirip bu serinin oyuncuları olduğunu gösterecek. Tek üzüntümüz Sasse'nin sakatlığı." diye konuştu.

Samsunspor'u bu sonucun iştahlandırdığını vurgulayan Kartal, şunları kaydetti:

"Önümüzde uzun bir süre var. Bu süreci geçirdikten sonra planlamamızı yapacağız. Onlar da kazanıp tur atlamak isteyecektir. Biz de ikinci maçta gerekli tedbirleri alacağız. Önce ligi düşüneceğiz. İstikbal Mobilya Kayserispor ile sezonun en zor maçını oynayacağız. Bizim maça final maçı olarak bakıyorlar. Bu takım iki hafta önce Fenerbahçe'yi yendi. Alacakları bir üç puan onları ilk yarıda havaya sokar. Biz de bu bilinçle oynayacağız."



- Ertuğrul Sağlam: "İkinci yarı bizim için daha iyiydi"



Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, sahaya ikinci maç için avantajlı skor elde etmek amacıyla çıktıklarını söyledi.

Hafta sonu ligde oynatmadıkları 10 oyuncuyu oynatma fırsatı bulduklarına değinen Sağlam, "Kötü maç başlangıcı oldu. Maçta birinci ve üçüncü goldeki hatalarımız bize pahalıya mal oldu. İkinci yarı bizim için daha iyiydi. Devre arası uyarılarımızı oyuncularımız dikkate alarak oyuna yansıttı. Sonuç olarak 3-2'lik skor. İkinci maç öncesi turu getirebilecek bir sonuç elimizde var. Taraftarımızın desteği ile ikinci maçı iyi oynayarak turu geçmek isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rövanş öncesi iki lig maçı olduğuna değinen Sağlam, "İkinci yarı oyun ve futbolcuların isteği bizi mutlu etti. Ligde fazla görev veremediğimiz oyuncuları görme şansımız oldu. Çaykur Rizespor bizi güzel bir şekilde ağırladı. Biz de onları güzel bir şekilde ağırlamaya çalışacağız." diye konuştu.



