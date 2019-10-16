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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Karşıyaka’ya özel tasarım forma! Susmayan...

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Karşıyaka’ya özel tasarım forma! Susmayan...

Karşıyaka, bu sezona özel susmayan forma tasarladı. Türkiye'de ilk kez yapılan forma tasarımında Karşıyaka'yla özdeşleşen seslerin grafikleri kullanıldı.

Futbol sezonunun kalan haftalarında Karşıyaka'nın sesleri, deplasmanlarda takımın yanında olacak. Forma için hazırlatılan tanıtım klibinde, "Karşıyakalılar evinde, deplasmanda hiçbir yerde susmasın diye Karşıyaka'yı Karşıyaka yapan tüm sesler formaya taşındı. 107 yıldır susmayan Karşıyaka'ya susmayan forma yakışır" ifadeleri yer aldı. Özel tasarım forma, önümüzdeki günlerde lisanslı ürün mağazalarında taraftarlar için de satışa sunulacak.

Susmayan formada; bayrak, gevrekçi, vapur, güvercin, tarihi maç, meşale, Kaf-Sin-Kaf tezahüratı ve Karşıyaka Çarşısı'nın sesleri ile Atatürk'ün, "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünün ses grafikleri bir araya getirilerek formanın göğsünde yer verildi.

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GENÇ İLYAS ÜZDÜ

Altyapı patentli kadroyla TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, 20 yaşındaki futbolcusu İlyas'ın sakatlığına kahroldu. Antrenmanda topsuz alanda sakatlanan futbolcunun dizindeki ön çapraz bağlar koptu. Ameliyat olacak İlyas, kariyerinin baharında en az 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacak. Kaf-Kaf'ın 2018'de profesyonel yaptığı İlyas, geçen sezon 4'ü ilk 11'de, 14 maçta görev yapıp bu sezon henüz şans bulamamıştı.

Ligde geçen haftayı Esenler Erokspor deplasmanındaki mağlubiyetle kapatan, pazar günü şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından Kocaelispor'u ağırlayacak. Karşıyaka'da maçın biletleri tam 20, öğrenci 10 TL'den satılacak. Bir dönemin Süper Lig temsilcilerinden Kocaelispor'da, Karşıyaka maçı için İzmir'e çok sayıda taraftarın gelmesi bekleniyor.

Karşıyaka’ya özel tasarım forma Susmayan...

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