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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Yeni Asır
Haber Giriş: 14.10.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Göztepe Loic Remy'nin peşinde!

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Spor Toto Süper Lig'de 3. sezonunu geçiren Göztepe, Ocak ayında yapılacak ara transfer dönemi için yıldız bir ismin peşine düştü.

Sezon başından bu yana takıma yıldız bir isim katmayı planlayan Başkan Mehmet Sepil, şu an Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen Loic Remy'ye kanca attı.

Sarı-kırmızılılar, Fransız yıldızı ara dönemde kadrosuna katarak daha etkili bir hücum hattı oluşturmanın planlarını yapıyor. Yıldız golcünün sarı-kırmızılı ekibe maliyetini araştıran Başkan Mehmet Sepil, Remy'nin menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Göztepede Eren Derdiyok sevinci
Göztepe'de Eren Derdiyok sevinci

YENİ STADA YENİ YILDIZ

Sezon başında da daha önce bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Portekizli yıldız Fernandes'i kadroya katmak için büyük çaba harcayan Sepil, ikinci yarıda hizmete girmesi beklenen Gürsel Aksel Stadı'nı ünlü bir yıldız ile açmayı planlıyor. Futbolcunun Lille ekibiyle sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Sepil, uygun bir bonservis bedeliyle transferi gerçekleştirmek istiyor. Loic Remy'nin gelmesi halinde Eren, Deniz, Jerome ve Ege ile birlikte takımdaki golcü sayısı 5'e yükselecek takımdaki rekabet artacak.

KARİYERİ ÇOK PARLAK

Fransız golcü Remy'nin kariyeri oldukça parlak. 32 yaşındaki futbolcu Lyon, Lens, Marsilya, N.United, Chelsea, Getafe ve Las Palmas gibi kulüplerde forma giydi.

Göztepe Loic Remynin peşinde

Göztepe Loic Remynin peşinde

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