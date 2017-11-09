Karşıyaka'da Başak'tan stat açıklaması

Başak, stadın projesinin kurumların hassasiyetleri doğrultusunda yaz aylarında değiştirildiğini ve yeni imar planı üzerinde yapılan toplantılarda mutabık kalındığını hatırlatarak projeye 51 kişinin aynı dilekçeyle son anda itiraz etmesinin manidar olduğunu söyledi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Stat için yeni yapılan imar revize planlarla yapı yüksekliği mevcut yapılarla sınırlı tutulmuş ve imar yönetmeliğine uygun çekme mesafeleri bırakılmıştır. Yine yapının yaya ve araç ulaşımı için gerekli yol bağlantıları da revize planda işlenmiştir. Yapının toplu taşıma güzergahında oluşuyla otopark gereksinimi minimumdadır. UEFA kriterleri gereğince güvenlik gerekçesiyle stadyumlara toplu taşıma ile gelinmesinin sağlanması önerilmektedir. Yeni tasarlanan konsept proje ile ekolojik yaklaşımlarda bulunulmuş, yeşil izler, bitki yoğunluklu teraslar ve elektrik enerjisi üretebilen bir yapı tasarlanmıştır. Ayrıca stadyumlar acil deprem ve afetlerde geçici sığınma ve toplanma yapıları olarak hizmet vermektedirler.

21 Temmuz ve 21 Ağustos 2017 tarihleri arasında İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde askıya çıkan nazım ve uygulama imar planında itiraza konu olan maddeler, Karşıyaka yönetim kurulu, divan kurulu, varlık kurulu, Çevre ve Şehircilik Genel Müdürlüğü, İl Müdürlüğü, Spor Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Genel Müdürlüğü ve Şehir Plancıları Odası ile Ankara, İzmir ve İstanbul yapılan bir dizi toplantı sonucunda düzeltilmiş, eksikler tamamlanmış, UEFA kriterlerine uygun hale getirilmiştir. Proje, Spor Bakanlığı'nın kabul ve onayıyla 6 Ekim'de tekrar askıya çıkarılmıştır.

Bundan önceki askı döneminde sadece İzmir Şehir Plancıları Odası'nın itirazı bulunan plana hiç bir şahıs itirazı olmazken bu sefer 51 şahsın aynı dilekçe ve sebepler ile son gün itiraz etmeleri çok manidardır. Madem itiraz edeceklerdi daha önce niye biri bile itiraz etmedi. Biz gerekli düzenlemeleri yapıp askıya çıktığımız için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın itirazları değerlendirmesini bekleyeceğiz. Temennimiz ve isteğimiz, itirazların olumsuz değerlendirilmesi, itiraz eden vatandaşlarımızın sağduyulu davranıp Karşıyamızın geleceğini düşünerek itirazlarını geri çekmesi ve kulübün kurtarıcısı olan stadımızın inşaatının bir an önce tamamlanmasıdır" denildi.