Kardemir Karabükspor sahasında kayıp istemiyor

Kardemir Karabükspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları kapsamında alt yapı takımıyla maç yaptı. Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumu'nda oynanan maçı kırmızı mavililer Seleznov'un 3 ve Tayyip'in golleriyle 4-1 kazandı. Maçı teknik direktör Erkan Sözeri ile birlikte izleyen başkan Ferudun Tankut, Medipol Başakşehir'in geçen sezon olduğu gibi bu sezonda iyi bir takım olduğunu söyledi. Rakiplerinin Sevilla ile maç oynayacak olmasının onlar için bir dezavantaj gibi görülebileceğini ifade eden Tankut şöyle dedi:

''Hem Sevilla hem de bizimle oynayabilecek geniş bir kadroları mevcut. Onu baz almayıp kendi futbolumuzu oynamamız gerekiyor. Bizim için çok önemli bir oyuncu olan Latovlevici'nin yerine oynayacak oyuncularımız onu aratmayacaktır. Sahamızda alacağımız puanlar bizim için çok önemli. Puan ya da puanlarla ayrılırsak bizim için çok iyi olur.''

'SELEZNOV'UN 2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR'

Adı Galatasaray ile anılan golcü oyuncuları Seleznov'un kendileriyle 2 yıllık sözleşmesinin bulunduğu hatırlatan Tankut, "Bize intikal etmiş hiçbir şey yok.Bu dedikodular takımımızın motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Bu dedikodular yerine gerçek varsa ortaya çıkarılır ve bir şeyler söylenir. O zaman bir değerlendirme yaparız." dedi.

VİDEO HAKEM UYGULAMASI

Aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı olan Tankut, Türk futbolu'nun bir çok sıkıntılarının olduğunu ve bunlardan en önemlisininde hakem hataları olduğuna söyledi. Video hakemliği uygulamasının Ocak ayında devreye girmesinin planladığının konuşulduğunu ifade eden Tankut, şöyle dedi:

"Önümüzdeki hafta içerisinde yapacağımız toplantıda bunlar dile gelecek. Kaldı ki onlardan daha önemlisi de sporda şiddet. Süper kupada gördüklerimiz. Kulüplerin ve seyircilerin almış olduğu cezalar. Samsun'daki maçtan dolayı Konya seyircisinin ne suçu var? 40 bin kişilik stadın 5 maç ceza almasını doğru bulmuyorum. Cezayı bireyselleştirmek lazım. Kim ya da kimler yapıyorsa onlara vermek lazım. Onun üzerine gideceğiz. En önemli çalışmalarımız bireyselleştirme konusunda olacak."