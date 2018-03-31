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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.03.2018 - 11:15, Son Güncelleme:

Karaman da kötü gidişe "dur" diyemedi

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Karaman da kötü gidişe "dur" diyemedi

Spor Toto Süper Lig tarihinin en kötü sezonunu geçiren Kardemir Karabükspor, büyük umutlarla takımın başına getirilen tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman'la da çıktığı ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sezona "ilk 10 takım içinde olma" hedefiyle ve birçok yıldız ismi kadrosuna katarak başlayan kırmızı-mavili ekip, daha ligin başında ekonomik sorunlarla boğuşmaya başladı.

Sportif açıdan da istediklerini yapamayan ve çıktığı 27 karşılaşmadan sadece 3 galibiyet alarak rakiplerinin çok gerisinde kalan Karabük ekibi, ligin bitimine yaklaşıldıkça umutlarını kaybediyor.

Bu sezon içinde 3 başkan değiştiren ve 20 oyuncusunu da başka takımlara kaptıran Kardemir Karabükspor, oynadığı 27 maça 4 farklı teknik adam ile çıktı.
Teknik direktörler Erkan Sözeri, Tony Popovic ve Levent Açıkgöz'ün ardından kötü gidişe "dur" demek isteyen Karadeniz ekibi, 26. haftada Ünal Karaman ile anlaştı ve yoluna bu hocayla devam etme kararı aldı.

Karaman'la çıkılan ilk maçta da yenilgi

Teknik direktör değişikliğiyle az da olsa umutlanan kırmızı-mavililer, dün Karaman'la deplasmanda çıktığı ilk maçında da Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

Ligin en fazla kaybeden (21), en çok gol yiyen (62) ve en az gol atabilen (18), en farklı yenilgileri alan (Beşiktaş'a 5-0 ve Galatasaray'a 7-0), bu sezon hiç deplasman galibiyeti bulunmayan (14 maç) Karabükspor'un ligden düşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Tarihinde 4 defa yükselip 3. defa da yeniden bir alt lige geri dönmek zorunda kalan Kardemir Karabükspor, bu sezonu oynayacağı Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor, Göztepe, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarıyla tamamlayacak.

Bir dönem UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de yaşamış işçi takımı, sezon bitmeden yaklaşık 15 milyon liralık futbolcu borcunu ödeyemezse transfer yasağı cezasıyla karşı karşıya kalacak.

"Gelecek sezonun hazırlıklarını yapıyoruz"

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istemedikleri bir süreci yaşadıklarını ve atlatmak için topyekun mücadele ettiklerini söyledi.

Yönetime, birçok oyuncusunu kaybetmiş ve ekonomik açından zorda olan bir takımı yeniden ayağa kaldırmak için geldiklerini ve bu uğurda çabaladıklarını anlatan Aytekin, şunları kaydetti:

"Kardemir Karabükspor 49 yıllık tarihinde böyle kötü bir süreçten geçmedi. Şimdi bunu yaşıyoruz ve her şey hızlı gelişiyor. Ülkemizde birçok köklü kulüp zor süreçlerden geçiyor ve birçoğu hızla amatör liglere kadar düştü. Bizim artık bu sezondan çok bir beklentimiz yok. Kalan maçlarımıza en iyi şekilde çıkarak canla başla mücadele edeceğiz. Gelecek sezonun hazırlıklarını yapıyoruz. Kısa bir süre önce takımın başına tecrübeli hocamız Ünal Karaman'ı getirdik. Karaman dün ilk maçına çıktı. Sivasspor'a 1-0 yenildik ancak maç ortadaydı. Biz de galip gelebilirdik, olmadı. Şansızlıklar devam ediyor ama elbet sona erecek. Bu takım iyi günlere kavuşacak. Buna yürekten inanıyoruz."

Aytekin, Kardemir Karabükspor için kentte yaşayan herkesin taşın altına elini sokmaya gayret ettiğine değinerek, "Bu takım Karabük'ün her şeyi. Bu takımın hak ettiği yer Süper Lig. Bizim her zaman hedefimizde Süper Lig olacak. Bizi bu sevdamızdan hiçbir şey vazgeçiremez. Düştüğümüz yerden yeniden kalkmasını her zaman bildik." dedi.

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