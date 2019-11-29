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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.11.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Kana Bıyık: İyi sonuçlarla ayrılmak istiyoruz

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Kana Bıyık: İyi sonuçlarla ayrılmak istiyoruz

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün defans oyuncusu Kana Bıyık ile orta saha oyuncusu Furkan Soyalp, ligin 13. haftasında iç sahadaki Yukatel Denizlispor maçını kazanmak istediklerini bildirdi.

İki futbolcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen haftaki Antalyaspor mücadelesini ve pazar günü oynayacakları Denizlispor maçını değerlendirdi.

Kana Bıyık, Antalyaspor deplasmanında golü bulduktan sonra geriye yaslandıklarını, zaman zaman ikinci gol için pozisyonlara girmelerine rağmen başarılı olamadıklarını söyledi.

Geriye yaslanmalarının galibiyete ulaşmalarının önündeki en büyük sorun olduğunu ifade eden Kamerunlu savunmacı, "Deplasmanda alınan 1 puan her zaman iyidir. İlerleyen haftalarda bu daha da belirgin olacak. Dediğim gibi Antalya'da 2 puan kaybetmemizin en büyük nedeni geriye yaslanmamızdı." diye konuştu.

Bıyık, bu hafta Yukatel Denizlispor'u konuk edeceklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Çok zor bir maç bizi bekliyor. Artık ligdeki tüm maçlar zorlu. Rakibimizin kaliteli oyuncuları var. Eğer Denizli gibi bir ekibe karşı sahada güçlü durmazsak, sonuç bizim için iyi olmayabilir. O yüzden çok çalışıp sahadan iyi sonuçlarla ayrılmak istiyoruz."

Furkan Soyalp: "Denizli bizim rakiplerimizden birisi"

Furkan Soyalp da Antalya deplasmanında öne geçtikten sonra iyi futbol ortaya koymaya başladıklarını ve bu sırada ellerinde olmadan geriye yaslandıklarını vurguladı.

Galip gelebilecekleri maçta 2 puanı bırakmalarının kendisini üzdüğünü dile getiren Furkan, şunları kaydetti:

"Ama deplasmanda alınan 1 puan da bizim için başarıdır. Daha çok konsantrasyon sağlayarak önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz. Antalya'da galip gelsek çok güzel olacaktı ama son dakika golüyle beraberliğe razı geldik. Şimdi Denizlispor maçına yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Denizli bizim rakiplerimizden birisi. Taraftarla beraber güçlüyüz. Umarım Denizli ekibi karşısında 3 puanı alırız. Bunun için çalışacağız."

Kana Bıyık: İyi sonuçlarla ayrılmak istiyoruz

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