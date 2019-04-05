Kampanyaya odaklanan FenerbahÃ§e'den bomba hamle...

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKampanyaya odaklanan Fenerbahçe'den bomba hamle...
GeriFutbol Kampanyaya odaklanan Fenerbahçe'den bomba hamle...
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Galeri :

Futbol
05 Nisan 2019 - 10:18,

Kampanyaya odaklanan Fenerbahçe'den bomba hamle...

SarÄ± lacivertli camiada hareketli gÃ¼nler yaÅŸanÄ±yor... 'Fener Ol' projesine odaklanan FenerbahÃ§e'de yeni sezon iÃ§in uÃ§aklar bir bir inecek. Ä°lk ismi duyuran ise Ä°spanyol medyasÄ±...

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
1/18

FenerbahÃ§e'de 'Fener Ol' kampanyasÄ± baÅŸlarken Ä°spanyollar gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸen bir iddia ortaya attÄ±...

2/18

FBTV'de kulÃ¼bÃ¼n kuruluÅŸ yÄ±lÄ±na ithafen saat 19.07â€™de baÅŸlatÄ±lan "1 yÄ±lda 1 milyar lira" kampanyasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nda BaÅŸkan Ali KoÃ§, bir konuÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirdi.

3/18

"Fener Ol" projesi her ne kadar 1 milyar TLâ€™lik uzun vadeli bir proje olsa da ilk hedef kÄ±sa vadede UEFA anlaÅŸmasÄ±na uyabilmek ve 350 ila 500 milyon TL arasÄ± kaynak yaratmak.

4/18

UEFA'nÄ±n da onayÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilecek organizasyonda amaÃ§, kasadaki eksi 65 milyon euro'luk aÃ§Ä±ÄŸÄ± kapatmak

5/18

SarÄ± lacivertliler yeni sezon yapÄ±lanmasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yan bu hamleyi yaparken Ä°spanyol basÄ±nÄ± sÃ¼rpriz bir ismi gÃ¼ndeme getirdi.

6/18

'Fener Ol' projesiyle eli rahatlayacak olan FenerbahÃ§e'den iki bomba transfer hamlesi...

7/18

Buna gÃ¶re takÄ±mÄ±nda sakatlÄ±klarÄ± nedeniyle fazla ÅŸans bulamayan 25 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z ismin sezon sonu satÄ±ÅŸ listesine konulacaÄŸÄ± kaydedildi.

8/18

Haberlerde Barcelona'nÄ±n 25 milyon euroluk ismi bÄ±rakacaÄŸÄ± ve FransÄ±z futbolcunun yeni adresinin TÃ¼rkiye olacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.

9/18

FenerbahÃ§e yaz transfer dÃ¶neminde Barcelona'lÄ± Samuel Umtiti ile ciddi ÅŸekilde ilgilenmiÅŸ ancak oyuncunun yÃ¼ksek maliyeti nedeniyle iÅŸi bitirememiÅŸti.

10/18

Haberin detayÄ±nda "BarÃ§a, Umtiti'yi aldÄ±ÄŸÄ± fiyatÄ±n 3'te 1'ine bile satmaya razÄ±" ifadesi kullanÄ±larak, "TÃ¼rkler, Umtiti'yi sezon baÅŸÄ±nda da istemiÅŸti. Åžimdi yeniden ciddi bir ÅŸans doÄŸdu. FenerbahÃ§e, finansal sÄ±kÄ±ntÄ±da ancak baÅŸkanlarÄ±nÄ±n Barcelona ile olan dostluÄŸu sayesinde Umtiti'yi kiralayabilirler" yorumu yapÄ±ldÄ±.

11/18

Umtiti'nin satÄ±ÅŸ listesine konulmasÄ±ndaki asÄ±l sebep olarak oyuncunun Ã§ok sakatlanmasÄ± gÃ¶sterildi. Her ne kadar Ä°spanyol medyasÄ±nda Barcelona'nÄ±n oyuncuyu aldÄ±ÄŸÄ± fiyatÄ±n 3'te 1'ine satabileceÄŸi belirtilse de Umtiti'nin piyasasÄ± hiÃ§ de azÄ±msanacak durumda deÄŸil. Daha Ã¶nce Chelsea'nin de ciddi olarak ilgilendiÄŸi 1.82 boyundaki savunmacÄ±nÄ±n piyasa deÄŸeri 50 milyon euro civarÄ±nda Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

12/18

Sezon sonu Neustadter ile yollarÄ± ayÄ±racak olan FenerbahÃ§e, Skrtel ile de devam etmeme kararÄ± alabilir. Bu durumda Serdar Aziz ve SadÄ±k'Ä±n haricinde 2 stoper daha gerekecek.

13/18MATA BOÅžA CIKIYOR

MATA BOÅžA CIKIYOR

Premier Lig'de Manchester United formasÄ± giyen Juan Mata ile ilgili yeni bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±.Â

14/18

Ä°ngiliz kulÃ¼bÃ¼yle sÃ¶zleÅŸmesi sezon sonunda sona erecek olan Ä°spanyol futbolcunun adÄ± FenerbahÃ§e ile anÄ±lÄ±yordu.

15/18

TecrÃ¼beli orta sahanÄ±n, yeni sÃ¶zleÅŸme konusunda kulÃ¼ple anlaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± ve sezon sonunda takÄ±mdan ayrÄ±lacaÄŸÄ± iddia edildi.

16/18

30 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme istediÄŸi ancak Manchester'Ä±n 1 yÄ±llÄ±k teklif ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Daha Ã¶nce FenerbahÃ§e'nin radarÄ±na giren Mata iÃ§in bir kez daha nabÄ±z yoklanabilir.

17/18

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼, "Fener Ol" kampanyasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmi kanallarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bu video ile duyurdu...

18/18

Misli.com'a Ã¼ye ol, ilk kupon ÅŸirketten! Kampanya detaylarÄ± iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n!

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi

Ä°lginizi Çekebilir

SÄ±radaki Galeri

Kampanyaya odaklanan FenerbahÃ§e'den bomba hamle...

DÃ¼nyayÄ± ÅŸok eden kararÄ±n ardÄ±ndan flaÅŸ hamle!

Ronaldo'dan 515 milyon euro...

Ayhan Akman'dan flaÅŸ iddia! Arda Turan...