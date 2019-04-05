Kampanyaya odaklanan FenerbahÃ§e'den bomba hamle...

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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SarÄ± lacivertli camiada hareketli gÃ¼nler yaÅŸanÄ±yor... 'Fener Ol' projesine odaklanan FenerbahÃ§e'de yeni sezon iÃ§in uÃ§aklar bir bir inecek. Ä°lk ismi duyuran ise Ä°spanyol medyasÄ±...
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FenerbahÃ§e'de 'Fener Ol' kampanyasÄ± baÅŸlarken Ä°spanyollar gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸen bir iddia ortaya attÄ±...
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FBTV'de kulÃ¼bÃ¼n kuruluÅŸ yÄ±lÄ±na ithafen saat 19.07â€™de baÅŸlatÄ±lan "1 yÄ±lda 1 milyar lira" kampanyasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nda BaÅŸkan Ali KoÃ§, bir konuÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirdi.
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"Fener Ol" projesi her ne kadar 1 milyar TLâ€™lik uzun vadeli bir proje olsa da ilk hedef kÄ±sa vadede UEFA anlaÅŸmasÄ±na uyabilmek ve 350 ila 500 milyon TL arasÄ± kaynak yaratmak.
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UEFA'nÄ±n da onayÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilecek organizasyonda amaÃ§, kasadaki eksi 65 milyon euro'luk aÃ§Ä±ÄŸÄ± kapatmak
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SarÄ± lacivertliler yeni sezon yapÄ±lanmasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yan bu hamleyi yaparken Ä°spanyol basÄ±nÄ± sÃ¼rpriz bir ismi gÃ¼ndeme getirdi.
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'Fener Ol' projesiyle eli rahatlayacak olan FenerbahÃ§e'den iki bomba transfer hamlesi...
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Buna gÃ¶re takÄ±mÄ±nda sakatlÄ±klarÄ± nedeniyle fazla ÅŸans bulamayan 25 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z ismin sezon sonu satÄ±ÅŸ listesine konulacaÄŸÄ± kaydedildi.
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Haberlerde Barcelona'nÄ±n 25 milyon euroluk ismi bÄ±rakacaÄŸÄ± ve FransÄ±z futbolcunun yeni adresinin TÃ¼rkiye olacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.
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FenerbahÃ§e yaz transfer dÃ¶neminde Barcelona'lÄ± Samuel Umtiti ile ciddi ÅŸekilde ilgilenmiÅŸ ancak oyuncunun yÃ¼ksek maliyeti nedeniyle iÅŸi bitirememiÅŸti.
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Haberin detayÄ±nda "BarÃ§a, Umtiti'yi aldÄ±ÄŸÄ± fiyatÄ±n 3'te 1'ine bile satmaya razÄ±" ifadesi kullanÄ±larak, "TÃ¼rkler, Umtiti'yi sezon baÅŸÄ±nda da istemiÅŸti. Åžimdi yeniden ciddi bir ÅŸans doÄŸdu. FenerbahÃ§e, finansal sÄ±kÄ±ntÄ±da ancak baÅŸkanlarÄ±nÄ±n Barcelona ile olan dostluÄŸu sayesinde Umtiti'yi kiralayabilirler" yorumu yapÄ±ldÄ±.
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Umtiti'nin satÄ±ÅŸ listesine konulmasÄ±ndaki asÄ±l sebep olarak oyuncunun Ã§ok sakatlanmasÄ± gÃ¶sterildi. Her ne kadar Ä°spanyol medyasÄ±nda Barcelona'nÄ±n oyuncuyu aldÄ±ÄŸÄ± fiyatÄ±n 3'te 1'ine satabileceÄŸi belirtilse de Umtiti'nin piyasasÄ± hiÃ§ de azÄ±msanacak durumda deÄŸil. Daha Ã¶nce Chelsea'nin de ciddi olarak ilgilendiÄŸi 1.82 boyundaki savunmacÄ±nÄ±n piyasa deÄŸeri 50 milyon euro civarÄ±nda Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
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Sezon sonu Neustadter ile yollarÄ± ayÄ±racak olan FenerbahÃ§e, Skrtel ile de devam etmeme kararÄ± alabilir. Bu durumda Serdar Aziz ve SadÄ±k'Ä±n haricinde 2 stoper daha gerekecek.
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MATA BOÅžA CIKIYOR
Premier Lig'de Manchester United formasÄ± giyen Juan Mata ile ilgili yeni bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±.Â
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Ä°ngiliz kulÃ¼bÃ¼yle sÃ¶zleÅŸmesi sezon sonunda sona erecek olan Ä°spanyol futbolcunun adÄ± FenerbahÃ§e ile anÄ±lÄ±yordu.
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TecrÃ¼beli orta sahanÄ±n, yeni sÃ¶zleÅŸme konusunda kulÃ¼ple anlaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± ve sezon sonunda takÄ±mdan ayrÄ±lacaÄŸÄ± iddia edildi.
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30 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme istediÄŸi ancak Manchester'Ä±n 1 yÄ±llÄ±k teklif ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Daha Ã¶nce FenerbahÃ§e'nin radarÄ±na giren Mata iÃ§in bir kez daha nabÄ±z yoklanabilir.
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FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼, "Fener Ol" kampanyasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmi kanallarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bu video ile duyurdu...