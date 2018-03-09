Kameni için olay sözler... 'F.Bahçe kalesinde ne işi var!'
Sarı lacivertlilerin eski kalecilerinden ve efsane isim Engin İpekoğlu, Kameni'yi ağır sözlerle eleştirdi.
Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, yediği hatalı goller nedeniyle sıkça eleştirilen Kameni'nin F.Bahçe standardında olmadığını kaydetti.
"Kameni olsa da olur olmasa da... Kameni gibi bir kalecinin Fenerbahçe'de işi yok; vasat bir kaleci" diyen İpekoğlu, şöyle devam etti: "Sezon öncesi onun yerine genç bir isim alınsa Volkan'ın yanında gelişebilirdi. Ben F.Bahçe teknik ekibinde olsam kalede Volkan'ı oynatırım." (Fotomaç)
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